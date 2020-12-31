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Kuaförüm Sensin Yarışmacısı Tevfik Bozdağ Şarkıcılığa Soyundu! 

31 Aralık 2020 Perşembe 12:35
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Kuaförüm Sensin Yarışmacısı Tevfik Bozdağ Şarkıcılığa Soyundu! 

HABER: ASLAN SAYIM

Show TV kanalında yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasıyla ünlenen Estetik ve Güzellik uzmanı Tevfik Bozdağ Şarkıcılığa soyunuyor. Şan dersleri almaya başlayan Yakışıklı İş insanı 2021 yılında Single çıkaracak olan Tevfik Bozdağ 

2014 yılında yapılan o Ses Türkiye yarışmasına da katılmıştı ve derece elde eden Tevfik Bozdağ, YouTube kanalında  yaklaşık 120 milyon izlenmiş bir şarkının akustik versiyonu ile gelecek olan çiçeği burnunda şarkıcı adayı Bozdağ, Çok büyük bir beğeni alacağına ve çok fazla izleneceğine emin olduğu bir parçayla geleceğinin sinyallerini verdi. Basında adını Estetik ve Güzellik dalında sıkça duyduğumuz Tevfik Bozdağ Müzik Sektöründe de başarılı olacağını hissettirdi. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 31.12.2020 12:36
Anahtar Kelimeler:
Kuaförüm Sensin Yarışmacısı Tevfik Bozdağ Şarkıcılığa SoyunduAslan Sayım
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