KRALİÇE VİCTORIA’NIN 203’ÜNCÜ DOĞUM GÜNÜNE TÜRK MODACI DAMGA VURDU

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ünlü modacı Duygu Ay, kraliyet ailesiyle yaptığı iş birliğiyle KraliçeVictoria'nın 203’üncü doğum günü kapsamında Versay Saray’ındaki özel davete katıldı. Duygu Ay, düzenlenen baloda Viktorya döneminden esintiler taşıyan 3 elbise ile yer aldı. 1855 yılında III.Napolyon'un ev sahipliği yaptığı bu balonun aynısı yaklaşık 167 yıl sonra tekrar gerçekleşti.

Sadece 1100 kişinin katıldığı bu özel davette Duygu Ay ve Orhun Faruk Saraç iki Türk olarak yerini aldı. Ay ve Saraç, ünlü çift Prens Jean ChristopheNapoleon ve Prenses OlyimpiaNapoleon ile de hatıra resmi de çektirdiler. Açık artırma sonunda Kraliçe Victoria’nın giyim tarzından esinlenerek modernize edilen elbise yaklaşık 1.600.000 TL’ye satıldı. Elde edilengelirler ise UNICEF, Streetchild UK ve Levawildlife vakıflarına bağışlandı.