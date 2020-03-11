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Kraliçe; Elif Yılmaz, Kral; Mert Özcan

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11 Mart 2020 Çarşamba 16:39
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Kraliçe; Elif Yılmaz, Kral; Mert Özcan

MISS & MR FASHION TV 2020 GÜZELLİK YARIŞMASI’NDA

KRALİÇE; ELİF YILMAZ 

KRAL; MERT ÖZCAN

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Fashion TV Türkiye temsilcisi Enis Onat’ın düzenlediği “Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey” final yarışmasında ülkemizin en güzel genç kızını ve genç erkeğini seçmek için düzenlenen yarışmanın finali Pulman İstanbul Hotels & Convention Center’da yapıldı. Yarışmanın jürisi Türkiye’yi Fashion TV’nin uluslararası “Miss Fashion TV World” yarışmasında temsil edecek olan güzeli seçmekte hayli zorlandı. Gecenin finalinde Elif Yılmaz “Miss Fashion TV 2020 Turkey”, Mert Özcan ise “Mr Fashion TV 2020 Turkey” ünvanı ile taç giydiler. Gecenin başında Suriye’de şehit olan askerlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu da yapıldı.

Yaklaşık bin kişinin başvuru yaptığı adaylar arasından seçilen yirmi erkek yirmi bayan yarışmacı Fashion TV Türkiye’ Enis Onat’ın ev sahipliğindeki “Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey” yarışmasında birinci olabilmek için ter döktüler.

Bir haftalık kampın ardından önceki gece Pulman İstanbul Hotels & Convention Center’da yapılan final gecesinde otuz kişilik jüri önüne çıkan kırk genç podyumda modellik yeteneklerini sergileyerek güzellikleri ile jüriye etkilemeye çalıştılar. Sunuculuklarını Özge Ulusoy ile Saruhan Hünel’in yaptığı yarışmanın jüri üyeleri arasında Fatih Ürek, Emre Karayel, Mert Altınışık, modacı Cihan Nacar, modacı Ferruh Karakaşlı, tasarımcı Emel Yıldırım, Tümay Özokur, saç uzmanı Victoria İshkhanova’nın da bulunduğu, sanat yönetmenliğini ve koreografisini Ferhan Aral’ın yaptığı final gecesinde çeşitli moda tasarımcılarının defileleri yapıldı. Okçu Triko, Bilgin’s Luxury Deri, Pınar Bent Gelinlik, Ferruh Karakaşlı Skyfall defilesi, Cihan Nacar mayo defileleri ilgi ile izlendi. Gökcan Sanlıman ve Meltem Yaman’nın mini konser verdikleri gecede Fatih Ürek’te iki şarkı ile yarışmacılara moral verdi.

Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil edecekler…

Gecenin finalinde Elif Yılmaz “Miss Fashion TV 2020 Turkey”, Mert Özcan ise “Mr Fashion TV 2020 Turkey” ünvanı ile taç giydiler. Güzel seçilen gençlere taçları oyuncu Emre Karayel ve Emel Yıldırım tarafından takıldı. Elif Yılmaz ülkemizi Kıbrıs’ta Girne Rocks Hotel’da düzenlenecek olan “Miss Fashion TV World 2020” uluslararası yarışmasında temsil edecek.

Yarışmada ikinciliği Dilan Erol ve Hüseyin Talmanzade, üçüncülüğü Vildan Aktaş ve Ali Koç, dördüncülüğü Aida Sayeva ve Celal Bilgin, beşinciliği ise Cansu Yıldırım ile Suat Kömürcü kazandılar. Birinciliğin dışında dereceye girenlerde Türkiye’yi yurt dışındaki çeşitli yarışmalarda temsil edecekler.

Sosyete ve sanat camisasının yakından tanıdığı Sonay Gökhan Özkan şıklığı ve zarifliği ile gecenin ilgi odağı oldu.

Gecenin en dikkat çeken isimleri Murat ve Burçin Parasayar çifti oldu. Burcin hanım gecede giymiş olduğu oldukça cesur ve şık tasarımı, genç modacı Recep Demiray’ın imzasını taşıdığı öğrenildi.

Dilan Erol Miss Model of The World yarışmasına gidecek

Gecenin 2. Güzeli seçilen ve tacı Miss Model yarışmasının Türkiye direktörü Barbaros Yüksel tarafından takılan Dilan Erol’un Miss Model of The World yarışmasında Türkiye’yi temsil edeceği öğrenildi. Normal şartlarda Çin de yapılan yarışmanın bu yıl Corona virüsü nedeni ile Dubai’de gerçekleşmesi bekleniyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 11.03.2020 16:50
Anahtar Kelimeler:
Mert ÖzcanElif YılmazMiss&Mr Fashian TV 2020Güzellik Yarışması
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