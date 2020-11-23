KRALİÇE 2. ELİZABETH VE EŞİ PRENS PHİLİP 73. EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADI

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Torunları ve tahtın 2. Varisi Cambridge Dükü William ile Cambridge Düşesi Kate’in üç çocuğu, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis’in hazırladığı tebrik kartında 73 yazıyor. Fotoğraf aslında yıldönümünün olduğu gün değil, hafta başında Windsor Kalesi’nde çekildi. 94 yaşındaki Kraliçe, Teğmen Philip Mountbatten ile 20 Kasım 1947’de evlendiğinde 21 yaşındaydı. İngiltere’de tahtta olduğu süre boyunca görülen en uzun süreli evlilik, Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip’in evliliği oldu. Kraliçe ve Edinburg Dükü Philip, corona virüs salgını sebebiyle getirilen kısıtlamalar sırasında vakitlerini Windsor Kalesi’nde geçiriyor. 99 yaşındaki Dük, iki sene önce kamu görevlerinden emekli olduğunu açıklamıştı. Salgın sebebiyle yıldönümü kutlamaları da sınırlı çerçevede yapıldı.