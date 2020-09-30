Kral’ı; Ağlatan Veda Defilesi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Türk modasının büyük terzisi Yıldırım Mayruk (1960-2020) ve "Terzi Yamağı" Barbaros Şansal (1990 -2020), tarihi Fişekhane’de gerçekleşen tiyatral sunumlu jübileyle meslek hayatlarına veda ettiler.

Geçtiğimiz hafta veda defilesini gerçekleştiren pamuk yürekli, büyük moda ikonu değerli dost Yıldırım Mayruk benim için çok değerli bir kıymet. Defilenin gerçekleştiği sırada benim sayfalarım baskıya girmişti, yeni haber günüm gelmesini iple çektim ve veda gecesini geniş bir şekilde sizlere ulaştırabildiğim için çok mutluyum.

Ünlü oyuncu Mert Fırat ve sunucu Tuğçe Sarıkaya Dağıstan’ın sunumuyla sınırlı sayıda yakın dostlarının katılımı ile gerçekleşen 60 yıl Türk modasına yön vermiş Grand Couturier Yıldırım Mayruk’un sosyal mesafeli son defilesinin koreografisini Asil Çağıl tarafından yapıldı.

Kâinatın tüm renklerinin kullanıldığı “Yıldırım Mayruk jübile” koleksiyonu arşivden 1000’den fazla elbise içinden 1960’dan günümüze Yıldırım Mayruk retrospektifinde kostümlerle oluşturulan 200 köstüm 200 manken tarafından tanıtıldı.5 bölümden oluşan 60 dakikalık sunumda, tayyör ve mantodan, işleme ve drape gece kostümlerine, gelinliklere uzanan bir anlatım gerçekleştirilerek Türk moda tarihine altın harflerle yazılacak bir jübileye imza atıldı. 15 Milyon TL değerindeki Yıldırım Mayruk Jübile Koleksiyonu’nda kullanılan kumaş, malzeme ve aksesuarlar dünyanın en seçkin markaları tarafından Yıldırım Mayruk için üretildi. 1500 saat el işçiliğiyle işlenen kostümlerin eşsizliğindeki tasarım gücü tüm zamanların en iyisi olma iddiasını fazlasıyla ortaya koydu.

Gönül Akkor’dan Ayferi’ye , Selda Bağcan’dan Tanju Okan’a 1960 senesinden günümüze tüm hit şarkılar koleksiyon tanıtımında kullanıldı.

Türk modasının kralı olarak işaret edilen Yıldırım Mayruk jübile defilesinde sırasıyla Açelya Kartal, Ahu Yağtuğ, Alona Kral, Anastasia Görel, Arzum Onan, Aslıhan Karalar, Aylin Arasil, Azra Akın, Buket Saygı, Buse İskenderoğlu, Çağla Şikel, Canan Mutluer, Duygu Ulaş, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Ece Gürsel, Ece Pirim, Emel Yıldırım, Eren Güneri, Erjena Avokadnas, Esra Sümer, Günay Musayeva, İpek Gümüşoğlu, İvana Sert, Meltem Hakarar, Meltem Keklik, Nur Kübra Yıldız, Ola Zaremba, Özlem Yıldız, Pınar Tezcan, Şebnem Sürücü, Seda Ertan, Sema Şimşek, Şenay Akay, Soner Sevim Çiftçi, Sibel Özünlü, Sevcihan Tunca, Suna Selen, Tuğba Özay, Tuğçe Sarıkaya, Yanita Schmidt, Yasemen Çavuşoğlu, Yelda Kara, Zeliha Çal ve Türkan Şoray podyuma çıktı. Türkan Şoray podyuma çıktıktan sonra veda selamlamasına çıkan Yıldırım Mayruk, göz yaşlarına hakim olamayıp jübile selamlamasını ağlayarak yaptı. Podyumda Mayruk’u uğurlayan Türkiye’nin en ünlü güzellik kraliçeleri ve Türkan Şoray göz yaşlarına boğuldu. Gecenin sponsoru iş adamı Sait Emir, açılış konuşmasında “Arkadaşlarla kendi aramızda konuşurken bu geceye Apocalypse adını verdik. Apocalypse eski Mısır’da yeniden doğuş demek. Bu bir son değil başlangıç.” dedi. Gecede onur konuğu olarak ağırlanan Bülent Ersoy, Yıldırım Mayruk imzalı özel tasarım kıyafetiyle ve görkemli şapkasıyla ilgi odağı oldu. Mankenleri gölgede bırakan şıklığıyla göz dolduran Ersoy, açıklamalarıyla defileye damga vurdu.

Türkiye’nin en ünlü isimleri podyumda yer alırken Bahar Noyan kızı Gizem Noyan, Deniz Pulaş kızı Nehir, Elçin Türksev ve kızı Dila, A. İpek Tenolcay ve kızı, Özlem Kaymaz kızı Tara de Vries, Sibel Tan Arıkan ve kızı Aslı Arıkan gibi isimler anne-kız podyumda yer aldı.

Geceyle ilgili düşünceleri sorulan diva: “Bir devir bitti. Çok kıymetlimizdi. Yıldırım Bey ağlayınca bende kötü oldum.” Türkan Şoray’ın defilede yer almasıyla ilgili, “Ah canım çok güzeldi yürüdü. Her şey çok güzeldi.”

Türkan Şoray ise jübile defileyle alakalı, “Yıldırım’ın hepimiz üzerinde büyük emeği vardı. Moda dünyasının duayeniydi. Çok hüzünlü bir geceydi.

Kapanışta Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal ile podyuma çıkan Türk sinemasının çeyrek yüzyıllık Sultanı Türkan Şoray ayakta alkışlandı. Sosyal medyada “krala sultanlı veda, krala kral veda” yorumları yapılırken Türk moda tarihinin en büyük vedası olarak işaret edildi. Türkan Şoray’lı kapanış selamlamasında 12 Türkiye Güzeli ve 15 Best Model takip mesafesine göre podyumda vizor ve siperliklerle yer alarak büyük ustaya veda etti.

Yıldırım Mayruk'un Jübilesine, ünlü isimlerin akınına uğradı. İş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok seçkin ismin katıldığı Jübile defilesini izlemeye gelenler arasında; Bülent Ersoy, Canan Kaftancıoğlu, Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ, Yağmur Ünal, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Betül Demir gibi isimler defileyi ön sıradan izledi.

Bugüne kadar 65 koleksiyon sergileyen ve dünyada drapenin altın ustası olarak tanımlanan Mayruk, ilk defilesini Hipodrom’da gerçekleşirken son defilesini ise Fişekhane’de yapmış oldu. Ayrıca yurtiçinde sayısız defileye imza atan Mayruk, Paris, Londra, Moskova, Tokyo, Telaviv, Hayfa, Zürih, Aşkabat, Niamey, Brezilya, Abu Dabi, Doha gibi şehirlerin de bulunduğu birçok yurtdışı defilesi yaptı ve bu defilelerin gelirini eğitim ve hayır kurumlarına bağışladı.

Mayruk ve Şansal kapatacakları atölyelerinin ardından, bundan sonraki hayatlarını moda konusunda eğitim, yayıncılık, arşivcilik ve prodüksiyon başta olmak üzere uluslararası platforma taşıyacaklar.