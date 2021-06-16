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Kral ve Kraliçe taç devrediyor

Bu yıl Vizyon Production & Bonart Ajans işbirliğiyle dördüncü kez yapılacak olan “Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması” için geri sayım başladı. Yarışmaya katılmak üzere 925 kişi başvuruda bulundu. Ön elemeler sonunda katılımcı sayısı yüz altmış kişiye indi. Fotoğraf elemesini geçen adaylar İstanbul’da yapılacak canlı elemeye katılmak üzere ünlü isimlerden oluşan jüri karşısına çıkacak. Final ise Bodrum’da yapılacak.

16 Haziran 2021 Çarşamba 12:57
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Kral ve Kraliçe taç devrediyor

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
 

Sinema ve dizi film sektörüne yeni yüzler kazandırmayı amaçlayan Vizyon Production & Bonart Ajans işbirliğiyle düzenlenen, MSM Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin manevi katkılarıyla gerçekleştirilecek "4.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması"nın finali için geri sayım ve heyecanı başladı. Büyük finali Bodrum Samara Hotel’de yapılacak olan yarışmanın canlı elemeleri ise İstanbul’da No: 1903 Etiler'de pandemi kurallarına uygun olarak yapılacak. 925 kişinin başvuru yaptığı organizasyon komitesi bu sayıyı fotoğraflar üzerinden yapılan eleme ile yüz altmış kişiye indirdi.

Önümüzdeki günlerde No:1903 Etiler’de yapılacak canlı elemede Müjdat Gezen, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Coşkun Sabah, Hilal Özdemir ve Av.Kasım Aksoy’dan oluşan oluşan ön jüri final için 12 bayan 12 bay finalisti belirleyecek. Toplam 24 aday Bodrum Samara Hotel’deki finalde taç giymek için podyuma çıkacak.

Taç devredecekler…

Bir önceki finalde taç giyen psikoloji bölümü öğrencisi İzmirli 21 yaşındaki Yağmur Çokgenç "Kraliçe" seçilirken 24 yaşındaki bilgisayar programcısı İranlı Reza Mollazadeh final gecesi birinci olan kız ve erkek finaliste taçlarını devredecekler. Yarışmada dereceye girerek taç giyen iki genç isim sinema ve dizi sektörüne adım atmış olacaklar.

Önce Vatan Gazetesi

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Kral Ve Kraliçe Taç DevrediyorYaşar Şenyüz
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