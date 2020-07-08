KRAL GERİ GELİYOR..

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ünlü Aranjör Hakan Sarıca; Ve... Biz Başladık!!! Birbirinden muhteşem yepyeni şarkılarla yeni Orhan Gencebay albümü yakında geliyor... diyerek müjdeyi hayranları ile paylaştı.

Uzun yıllar Orhan Gencebay’ın müzik asistanlığını yapan Hakan Sarıca haberi stüdyoda çekilen bir fotoğraf ile paylaşınca yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Orhan Gencebay yaklaşık 10 yıl kadar önce çıkartmış olduğu ‘Berhudar Ol’ isimli albümden sonra ilk defa stüdyo çalışmalarına başlamış olması müzik piyasasına bomba gibi düşerken Gencebay sevenlerini de heyecanlandırdı.

Albümle ilgili başka detaylar vermeyen Sarıca albümün çıkış tarihi için ‘Yakında’ demekle yetinirken hayranlarından ilginç yorumlar geliyor. Bir hayranı Kral Geri Geliyor derken kimisi de albüm çıksın on tane almayan ne olsun, dedi. Bir takipçi ise stüdyoda çekilmiş olan fotoğraf için Orhan Gencebay tatildeydi bu fotoğraf güncel mi diye sorununca, evet güncel Orhan gencebay şu anda stüdyoda bizimle birlikte cevabını alınca fotğrafın da güncel olduğu anlaşıldı.