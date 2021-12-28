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Koronavirüs Enis Arıkan’ı ikinci kez vurdu

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28 Aralık 2021 Salı 16:22
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Koronavirüs Enis Arıkan’ı ikinci kez vurdu

HABER: AZİZ KARATAŞ

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Arıkan, Instagram hesabından yayınladığı video ile testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren oyuncu, halsizlik ve ateşi olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Arıkan, Instagram hesabından yayınladığı video ile testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Enis Arıkan, sağlık durumuyla son durumunu takipçileri ile paylaştı.

Ağrısı ve ateşi var

Bacak, kol ve sırtında ağrı hissettiğini söyleyen 38 yaşındaki oyuncu, ayrıca ateşinin olduğunu ifade etti. Kendisiyle temasta bulunan herkesi test yaptırması konusunda uyaran Arıkan, ardından bir paylaşım daha yaptı.

Ünlü oyuncu, paylaştığı bu karesinde, "İkinci kez koronavirüs olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Aşı olmanın ekmeğini yiyorum

Öte yandan geçtiğimiz Ağustos ayında koronürüsü atlayan Enis Arıkan, "Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum ve birazcık öksürüyorum." şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Enis ArıkanKoronavirüs
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