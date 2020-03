KORONA HEPİMİZİ SARDI 

İSTANBUL-

Değerli okurlarımız; Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede küresel salgın haline dönüşen corona virüsü (Covid-19) ile ilgili Türkiye ve dünyadan son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Corona virüsü vaka sayısı ile ilgili dünya genelinde yetkililer bilgilendirmelerine devam ederken, son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklama ile birlikte Türkiye'de kaç kişide koronavirüs'ün tespit edildiği açıkladı. 25 Mart gecesi yapılan açıklama ile birlikte Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 3629 olurken, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı da (ölüm sayısı) 75'e yükseldi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, corona virüsüne karşı alınan önemleri duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüsüne yakalandığını açıklaması ise gündeme damga vurdu. İtalya'da hastaların raporlarına ilişkin yayımlanan rapor ise dikkat çekti. Dünya ve Türkiye'de corona virüsüne yönelik son dakika gelişmeleri Corona Virüsü istatistik verileri güncel ve canlı takip haritası üzerinden de görüntülebiliyor. İşte, corona virüsü olan ülkelerde ve Türkiye'de son durum..



Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü salgınında ölümler vaka sayılarında yaşanan artışlarla ilgili bilgiler gelmeye devam ederken, ülkemizde de yetkililer alınması gereken önlemler ve toplam vaka sayısına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuyor. Ülkelerin aldığı önemlere rağmen corona virüsü (Kovid-19) şu anda yüz binlerce kişiyi enfekte etmiş ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuş durumda. Dünya genelinde koronavirüs (korona virüsü) pozitif vaka sayısı 533.416'ya ulaşarak 530 bin sınırını aştı.

Dünya'da korona virüse yakalanan bazı ünlüler;

PRENS CHARLES

Galler Prensi Charles’in corona virüs testi pozitif çıktı. 71 yaşındaki Prens, kendini İskoçya’daki Balmoral Konutu’nda karantinaya aldı. Eşi Camilla’nın test sonucu ise negatif çıktı. Çift, aynı konutta ama farklı odalarda kalacak.

PLACIDO DOMINGO

79 yaşındaki İspanyol opera sanatçısı Placido Domingo'nun yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle yaptırdığı corona virüs testi, pozitif çıktı. Domingo, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ancak ateş ve öksürük şikayetiyle test yaptırdıklarını belirtti.

INDIRA VARMA

Game of Thrones dizisinin yıldızlarından Indira Varma, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dizide Ellaria Sand karakterine hayat veren 46 yaşındaki İngiliz oyuncu, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Yataktayım ve pek iyi değilim. Güvende ve sağlıklı kalın, yakınlarınıza karşı dikkatli olun” dedi.

IDRIS ELBA

Corona virüs testi pozitif çıkan İngiliz oyuncu Idris Elba kendini karantinaya aldı. 47 yaşındaki oyuncu "İyi hissediyorum ancak virüse maruz kalma olasılığını öğrendiğimden bu yana kendimi izole ettim, karantinaya aldım. Şu ana dek hastalığın hiçbir belirtisi yok. Evde kalın. Ellerinizi yıkayın, insanlarla mesafenizi koruyun. Sanıyorum böylesi bir durum karşısında en iyi şey şeffaflık. Bölünmüş, bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Ama şimdi birlik olup birbirimizi düşünme zamanı. Nasıl olduğumu bildirmeye devam edeceğim, sakin ve pozitif kalın" dedi.

FATİH TERİM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının yankıları Avrupa'da devam ediyor.

Ülkemizin sevilen isimlerinden evdekal çağrılarından bir kaçı;

İbrahim Tatlıses;

Bu zor süreci bende sizler gibi EVİMDE geçiriyorum. Lütfen sizlerde EVİNİZDE KALIN GÜVENDE KALIN???????? Ellerimizi bolca yıkamayıda unutmayalım.‼️

Fahriye Evcen;

Eşi Burak Özçivit ile objektife fotoğraf çektiren güzl oyuncu; Lütfen #EvdeKal ???????? Hayat eve sığar.. ????

Gülben Ergen;

Sağlık çalışanlarımız dünyaya örnek olacak bir titizlikle, canla başla çalışıyorlar. Onları ziyaret ettim. Evime döndüm ???? Bizden istedikleri sadece “anlayış”#inangüzelyarınlara

Hadise;

Kendimi ve çevremi düşünüyorum! #EvdeyimYaSen —— I am home and thinking about the environment! #StayHome

Ziynet Sali;

Her Şey Güzel Olacak... Evlerdeyiz... Gönül evimizden de bu gece sizlerle birlikte olcaazz... çalıcaz söyliycez ... saat 22.00 de görüşmek üzere...#müzikiyleştirir #evdekal#coronagünleri

Seda Bakan;

Temizliği sevdiğimi bilirsiniz ???? Bugün 10. Günümüz temizliğimizi yapıyoruz ve evde kalıyoruz ???? #evdekaltürkiye

Eylül Öztürk;

Evde son durum böyle???? @bariskenanozkan #evdekal#evdekaltürkiye

Nilay Dorsa;

“Hey millet evde nasıl geçiyor zaman? Benim durumum bu; ev temizliği. Biraz da terapi gibi, iyi geliyor.”

Ece Sükan;

“Evde durmak hayatta kalmak, hayat kurtarmak demek.”

ELİF HAYVALI