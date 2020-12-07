KORELİ POP GRUBU ‘ERİK DALI’ OYNADI

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Etkinlik sırasında grup, Türk hayranları için ‘Erik Dalı’ oynadı. ‘Erik Dalı’na kendi tarzlarını da yansıtan grubun dansı büyük ilgi gördü. Grubun canlı yayındaki performansını 15 bin kişi izledi.

A.C.E., corona virüsünün tüm dünyada son bulmasının ardından mutlaka Türkiye’yi ziyaret etmek istediğini dile getirdi.

Hayranlarının sorularını da yanıtlayan grup, Türk hayranlarının en çok sevdiği şarkılardan oluşan bir mini konser de verdi. A.C.E, Türk hayranlarının seçtiği ‘Favorite Boys’, ‘Under Cover’, ‘Savage’, ‘If You Heard’parçalarını seslendirildi.