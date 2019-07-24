Koray Güler’den sanatsal karizmatik fotoğraflar

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Müslüm Gürses anısına hazırlanan “Baba Şarkılar 2” albümünde seslendirdiği “Kalleş Dünya” şarkısıyla adından söz ettiren Koray Güler, ilk teklisi “Çözemedim” ile müzikseverlerden tam not aldı. Yeni projeler öncesinde objektiflerin karşısına geçen yakışıklı sanatçı, Ünlü moda fotoğrafçısı Yaşar Şenyüz’ün ekibine verdiği karizmatik pozlarla kırk yıllık fotomodellere taş çıkartarak fotoğrafçıları şaşırttı.

25 YIL “ÇÖZEMEDİM” İLE TAÇLANDI!

Uzun yıllardır müzik sektöründe adından söz ettiren Koray Güler, geçtiğimiz günlerde Ağdaş-Boss Müzik etiketiyle çıkardağı ilk teklisi “Çözemedim” ile büyük beğeni topladı. Güler’in 25 yıllık müzik birikimini taçlandırdığı teklisi kısa sürede müzik listelerinde yerini aldı ve en çok dinlenen şarkılar arasına girdi. Sözü ve müziği Murat Karataş’a; düzenlemesi ise kendisine ait olan “Çözemedim” i sevenlerine hediye ettiğini belirten Güler, şarkının bu kadar sevilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

“HAYATIMIN HER NOKTASINDA MÜZİK VAR”

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümünden mezun olan Güler, şimdiye kadar bir çok ünlü isimle çalıştı ve sevilen bir çok albümün aranjörlüğünü üstlendi. “Hayatımın her noktasında müzik var” diyen Koray Güler “14 yaşından beri müzikle içiçe ve sahnelerdeyim. Artık sevenlerimle kendi şarkımla buluşma zamanım gelmişti. Büyük bir heyecanla hazırladığımız şarkıyı bu kadar sevmeleri yaşadığım en büyük mutluluk oldu. Yılların emeği karşılığını buldu” dedi.

YAKIN ZAMANDA SAHNELERDE BULUŞACAĞIZ!

Yakın zamanda sahne yeniden çalışmalarına başlayacağını belirten Güler, şarkısını sevenleriyle birlikte söylemek için heyecanla beklediğini vurgulayan sanatçı geçtiğimiz günlerde Karaburun sahilleri ve durusu gölünde gerçekleşen fotoğraf çekimleri sırasında oldukça neşeli görünüyordu. Çekimler için Bursa’dan gelen Güler, bir çok dergi ve gazeteden röportaj talepleri var, bu talepleri karşılıyabilmek için bir dizi fotoğraf çektirdik, umarım hayranlarım da beğenir. dedi. Sanat dünyasınında ki feminen ve gay görüntülerin aksine, bu masküler ve karizmatik fotoğraflar genç kızların kalbini hoplatacak gibi görünüyor.