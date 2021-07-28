Koray Beyoğlu’ndan Çökertme’ye yeni yorum

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

‘Gücenmedim’, ‘Aklıma Gülüşün Gelir’ gibi şarkılarıyla tanınan Koray Beyoğlu, müzik dünyasının en önemli eserlerinden biri olan ‘Çökertme’ türküsünü yeniden yorumladı.

Kendine has tarzı, güçlü yorumu ve rock ezgileriyle süslediği türküyü single olarak müzik severlerle buluşturan Koray Beyoğlu, çalışmasıyla kısa sürede büyük ilgi gördü. ‘Çökertme’ birkaç gün içinde müzik listelerinde üst sıralara yerleşti. Sözleri ve müziği Anonim olan türkünün klibinin yönetmenliğini ise sanatçının kendisi üstlendi.

Bugüne kadar sözü ve müziği kendisine ait olan çok sayıda esere imza atan Koray Beyoğlu, “Çökertme çocukluğumdan bu yana en sevdiğim eserlerden biridir. Hep aklımda olan projeyi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Türküye farklı bir yorum katarak müzik severlerin beğenisine sunduk. Çok da sevildi. Yeni sürprizlerim de olacak” dedi.