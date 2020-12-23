Klip Çekiminde Ölümden Döndüler

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Rap müziğin önde gelen isimlerinden olan Tepki, ‘Sık’ isimli yeni klibi için kamera karşısına geçti. Çekimler devam ederken klibin bir parçası olan patlama sahnesine sıra geldi.

Patlama sahnesini kuran ekibin hatası sonucu ünlü rapçi Tepki alevlerin arasında kaldı. Set ekibi anında alevlere müdahale etti ve yangını söndürdü.

Tepki’nin durumunun iyi olduğu, baş kısmında ufak yanıkların ollduğu bildirildi. Ünlü rapçinin ilaç tedavisine vakit kaybetmeden başlandı.