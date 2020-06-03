YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Son dönemde CNN Türk Televizyonunda yaptığı ‘Klinik’ adlı sağlık programı ile ilgi odağı olan, ünlülerin diş hekimi Dr. Sonay Öztan Gökhan Nişantaşı’nda Amerikan Hastanesinin karşısında bulunan kliniğini taşıdı. Uzun zamandır ihtiyaçlarına karşılamakta yeterli bulmadığı kliniğini taşımayı planlayan fakat iş yoğunluğu sebebi ile bir türlü bunu gerçekleştiremeyen Sonay Hanım pandemi sırasında sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek kliniğini Vali Konağı Caddesindeki yeni bir mekana taşıdı.

Pandemi nedeni ile açılış töreni yapamadığı için üzülen güzel hekim sene sonuna doğru kendi yerinde bir parti vererek bu sevincini dostları ile paylaşmayı planlıyor. Sosyete ve sanat dünyasında oldukça popüler olan Dr Sonay Öztan Gökhan CNN Türk’te yapmaya başladığı program sonrasında halk tarafından da tanınan bir yüz oldu. Yoğun iş temposundan fırsat bulup alışveriş için gittiği yerlerde sık sık hayranları tarafından yolu çevrilen Gökhan gördüğü bu ilgiden oldukça menun görünüyor. Pandemi yasaklarının bitmesinin hemen ardından ünlü sunucu Özlem Yıldız ve başarılı gazeteci Pelin Çini’nin diş bakımlarını yapan Gökhan bütün dostlarını yeni kliniğinde ağırlamaktan çok mutlu olacağını söyledi.