KLİBİ İÇİN DELİRDİ

Haber: Aziz Karataş

Joey, klibinde psikolojisi bozuk hastalara giydirilen gömlekle karşımıza çıkıyor. Joey Marshall, 'Tıkan' adlı parçasında, ailesi ile kendi arasındaki dialogları, onlara bir yakınışlarını anlattı. Parçadaki özgün back vokaller, korku filmini andıran synthler, karanlık bass ve davul yürüyüşleri dinleyicileri Joey’nin dünyasında onla beraber duygusal ve karanlık bir yolculuğa çıkarıyor. Prodüksiyonunu Kxrgx’ın üstlendiği parçanın, mix ve mastering’i Alba tarafından gerçekleştirildi. Sinema filmini andıran görüntülerden oluşan klibin yönetmenliği Burak Bakırcı üstlenirken, albüm kapağı tasarımı klipten görsellerle Esat Berke Vargün tarafından tasarlandı.

Joey Marshall'ın 'TIKAN' isimli şarkısı, Yapımcılığını Ziylan Medya ve Debboy önderliğinde kurulan DEB MUSİC etiketiyle 29 Nisan Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alacak.