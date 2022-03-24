Klarnet virtüözü Serkan Çağrı: Babam öğretmenim olamadı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

“Hasan Basri Budak ile Yolculuk” isimli programa konuk olan Çağrı, dikkat çeken açıklamalar yaptı.Keşanlı sanatçı Serkan Çağrı çocukluğunu, klarnetle tanışma öyküsünü anlatırken; “Bizim oralarda tanıdık tanımadık fark etmez herkes birbirinin düğününe giderdi. Klarnetle, düğünlerde çalan müzisyenleri izleyerek tanıştım. Babam da klarnet çalardı. Biz kapalı çocuklar olarak büyüdük. Birbirimizi hem çok severdik hem de korkardık, sarılamazdık bu nedenle babam öğretmenim olamadı. Düşündüğümde en hüzünlendiğim şey babamla dilediğim ilişkiyi kuramadım” dedi.