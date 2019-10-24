YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Türkiye ile aynı tarihlerde Fransa ve Belçika’da da vizyona girecek.

‘‘KIZIM GİBİ KOKUYORSUN’’

Mor Ufuklar ve Vicdan Ağacı filmleriyle beğeni toplayan yönetmen Olgun Özdemir’in imzasını taşıyan Kızım Gibi Kokuyorsun, 7. Boğaziçi Film Festivali kapsamında seyircilerinin karşısına çıktı. Festival gösterimiyle Türkiye prömiyerini yapan filme seyircinin ilgisi yoğun oldu.

Terör saldırılarının bir araya getirdiği üç kişinin kader ortaklığını anlatan filmin gösteriminden sonra seyircilerle soru cevap etkinliği yapıldı. Yönetmen Olgun Özdemir, oyuncular Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Tolga Güneş, Deniz Arna ve Esin Civangil’in katılımıyla gerçekleşen bölümde Olgun Özdemir filmde ablasını arayan Ezidi Kız Hevi’nin hikayesinin tamamen gerçek olduğunu, Fransız Beatrice’in hikayesinin kurmaca olmasına rağmen fazlasıyla gerçekçi öğeler taşıdığına dikkat çekti!

Yönetmenin aynı zamanda kızı olan ve Hevi karakterini canlandıran Yılşen Özdemir ise dolaştıkları mülteci kamplarından çok etkilendiğini ve film boyunca kendisini yalnız kalmış ve ablasını arayan Hevi gibi hissettiğini söyledi.

Çağlar Ertuğrul da mülteci kamplarında yaşadığı tecrübenin altını çizerek sözlerine başladı. Orada yaşamanın ayrı bir deneyim olduğunu ifade eden Ertuğrul, hayatı sadece kamplardan ibaret olan çocukların olduğunu ve bu filmin gündemden dolayı bir farkındalık yaratmasını umduğunu ifade etti.

Kültür Bakanlığı desteğiyle çekilen filmde Clemence Verniau, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Şerif Sezer, Esin Civangil, Tolga Güleç, Deniz Arna, Muhammed Cangören ve Fehmi Karaaslan rol alıyor. Dili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Kürtçe olan film Hatay, Antakya, İskenderun, Samandağ, Antep, Urfa ve Fransa’da çekildi.

Görüntü Yönetmenliğini Ali Utku’nun yaptığı, müziklerinde Onur Tarçın’ın imzası bulunan filmin vizyonu önümüzdeki aylarda olacak. Film aynı zamanda Türkiye ile aynı tarihlerde Fransa ve Belçika’da da vizyona girecek. Vizyon tarihi ile eş zamanlı filmin müzikleri Sony Müzik etiketiyle Amerika, Fransa ve Türkiye’de müzik marketlerde yerini alacak.