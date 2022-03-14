Kıvanç’tan 6 milyonluk imza

HABER: AZİZ KARATAŞ

Geçtiğimiz günlerde Aşk-ı Memnu dizisindeki rol arkadaşı Beren Saat ile Netflix için çekilecek olan bir film ile setlere geri dönüş yapacağı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ, şimdi de yeni bir proje haberi ile gündemde.

Yakın zaman sonra baba olmak için hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'a bir reklam filmi teklifi geldi. Bir içecek firması ile yazın çekilecek olan bir reklam anlaşması yapmak üzere olan Kıvanç Tatlıtuğ, anlaşmayı 6 milyon TL'ye imzalayacak.

Kıvanç Tatlıtuğ’un önümüzdeki haftalarda içecek firmasıyla masaya oturacağı konuşuluyor.