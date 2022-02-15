Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesi belli oldu

HABER: AZİZ KARATAŞ

Başarılı yönetmen Onur Saylak ve yazar Hakan Günday Netflix filmi için bir kez daha bir araya geldi. Daha” ve “Şahsiyet”in ardından son olarak Uysallar’ı çeken ikili şimdi de birlikte bir film hazırlıyor. Filmin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor.

Hakan Günday’ın yazdığı ve Netflix'te yayınlanacak olan filmin başrol oyuncusu ise Kıvanç Tatlıtuğ yer alacak.

Hazırlıkları gizlilik içinde yürütülen filmin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Assos'ta yapılacak çekimler 4 hafta sürecek. Cast çalışmalarının devam ettiği filmde Tatlıtuğ'un partneri ise güzel oyuncu Funda Eryiğit oldu. Saylak, ve Tatlıtuğ daha önce 'Çarpışma' adlı dizide birlikte rol almıştı.