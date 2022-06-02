Kışın Dubai’de, Yazın Bodrum’da Full Müzik

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Müzik hayatına 2000’li yıllarda klasik gitar eğitimiyle başlayan güzel sanatçı müzik konusunda oldukça iddialı olduğunu söylüyor, Güzel Sanatlar Lisesi’nde anadalı keman ve piano eğitimi alan, ardında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümü’nde öğrenimi tamamlayan Sertman 2013 yılında kendi Müzik Akademisini açarak öğrencilerine eğitim vermeye başlamıştı. Bodrumda kurduğu Müzik Akademi ' de Keman , Gitar , Piano , Şan dersleri eğitmenliğini sürdüren Sertman aynı zamanda Yüzme Antrenörü’de olup müzik ve sporu bir arada sürdüryor. Güzel sanatçı; Yapacak çok işim var şu anda Bodrum’da sahnelerim ve derslerim devam ediyor aynı zamanda yeni projelerimi geliştirmekle ilgileniyorum, yakın zamandaYoutube kanalımda akustik ve yeni projelerimi yayınlayacağım.dedi.