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KIRIK AYNA’YA GÜVERCİN KONDU

Bu yıl 23.sü düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda, sözü ve müziği Doğan Kospançalı'ya, düzenlemesi ise Ödül Erdoğan'a ait "Kırık Ayna" isimli eser 2.lik ödülünün sahibi oldu. Şarkıyı seslendiren Buket Bengisu, sesi ve yorumuyla izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 12:52
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KIRIK AYNA’YA GÜVERCİN KONDU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ


Buket Bengisu 2016 yılında, Urla'da düzenlenen Tanju Okan Şarkı Yarışması'nda sözü, müziği ve düzenlemesi yine eşi Doğan Kospançalı'ya ait "Yalan" isimli eserle "En İyi Yorumcu" ödülünün sahibi olurken, şarkı da 1.lik ödülünü kazanmıştı. Geçtiğimiz aylarda "Asla Asla" isimli teklisini dijital platformlardan yayınlayan sanatçı, önümüzdeki günlerde ikinci teklisi "Yalan"ı dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

İki sanatçı, sahne programlarını "ikili" olarak sürdürürken, diğer yandan şefliğini Doğan Kospançalı'nın yaptığı Grup Rapsodi ile büyük orkestra performanslarına da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Ankara Caz Festivali ve bu yıl Bodrum Caz Festivali'nde de birer konser veren Buket Bengisu ve Doğan Kospançalı, dinleyicilerine cazdan müzikale, poptan klasiğe, Türkçe ve yabancı şarkılarla sıra dışı bir repertuvar sunuyorlar.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KIRIK AYNAYA GÜVERCİN KONDUYaşar Şenyüz
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