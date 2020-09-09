KIRIK AYNA’YA GÜVERCİN KONDU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Buket Bengisu 2016 yılında, Urla'da düzenlenen Tanju Okan Şarkı Yarışması'nda sözü, müziği ve düzenlemesi yine eşi Doğan Kospançalı'ya ait "Yalan" isimli eserle "En İyi Yorumcu" ödülünün sahibi olurken, şarkı da 1.lik ödülünü kazanmıştı. Geçtiğimiz aylarda "Asla Asla" isimli teklisini dijital platformlardan yayınlayan sanatçı, önümüzdeki günlerde ikinci teklisi "Yalan"ı dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

İki sanatçı, sahne programlarını "ikili" olarak sürdürürken, diğer yandan şefliğini Doğan Kospançalı'nın yaptığı Grup Rapsodi ile büyük orkestra performanslarına da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Ankara Caz Festivali ve bu yıl Bodrum Caz Festivali'nde de birer konser veren Buket Bengisu ve Doğan Kospançalı, dinleyicilerine cazdan müzikale, poptan klasiğe, Türkçe ve yabancı şarkılarla sıra dışı bir repertuvar sunuyorlar.