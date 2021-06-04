KINA GECELERİ MURAT ÖVÜÇ İLE ŞENLENECEK!!

Sedat Sarıkaya

Övüç, sözü ve müziği Eylül Ceren Uyar’a, düzenlemesi ve prodüktörlüğü Murat Uyar’a, klip yönetmenliği ise Alpcan Yolyapan’a ait olan şarkısıyla ilgili ‘’ Çok iddialı bir işle geliyoruz, bundan sonra tüm kına gecelerinde gümbür gümbür bizim şarkımız çalacak’’ dedi. Klipte Övüç’ e dört güzel dansçı eşlik etti. Lili kına organizasyonun özenle hazırlanmış olduğu kına konseptiyle, ışıl ışıl kıyafetleriyle ve eğlenceli danslarıyla tam bir kına gecesi ortamı yaratılan klip, müzik severlerin hem gözlerine, hem de kulaklarına hitap edecek.

‘’Hazır Edin Kınaları’’ Sound34 etiketi ile 4 haziran cuma gunu tüm dijital platformlarda…