‘Kim Geldi?’

Tiyatro Frankfurt’tan İstanbul’da Gala: “KİM GELDİ”

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

16 yıldır Almanya da Türk Tiyatrosu’nu ve Türkçe dilini başarıyla ve gururla temsil eden Tiyatro Frankfurt, ‘Almanyada Türkçe Tiyatro’ sloganı ile 6 yıldır genel sanat yönetmeni Kamil Kellecioğlu Başkanlıgında “Frankfurt Türk Tiyatro festivali” ni organize ederek alman izleyicilerini Türk Tiyatrosu ile buluşturmak gibi çok önemli bır misyon üstleniyor.

“KİM GELDİ” oyunu ile Ataşehir Mustafa Saffet kültür merkezinde gala yapan Tiyatro Frankfurt’un süpervizörlüğünde büyük usta Ayla Algan’ın imzası var, Zeynep Yıldızın yazıp yönettiği oyunda Ayse Tunaboylu,Ömer Fırat Köker, Nurten İnan, Çiğdem Özkurt Spickermann, Kamil Kellecioğlu rol alıyor.

Tiyatro Frankfurt’un sanat danışmanı Nedim Aka’nın organizatörlüğünde gerçekleşen ve büyük ilgi gören geceye, tiyatro ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Konuklar arasında Ayla Algan , Oya Başar , Tamer Levent , Serap Aksoy, Sercan Badur , Özgül Sağdıç, İpek Erdem , Emine Ün, Nur Onur, Ebru Çömlekçi, Selçuk Çakmaktaş, Radyocu Tuğrul Altınkara, Frankfurt’ta görev yapmış eski büyükelçiler, Almanya ve Avrupanın farklı ülkelerinden gelen sanat temsilcileri ve yapımcıları , şehir ve devlet tiyatrolarından birçok oyuncu ve yönetmen ile basın dünyasından birçok isim bulunuyordu.

Buyuk beğeni toplayan ve ayakta alkışlanan oyun sonunda tiyatro Frankfurt adına genel sanat yönetmeni Kâmil Kellecioğlu tum konuklara teşekkür konuşması yaptı ve tüm ekip basın mensuplarına anı fotoğrafı için sahnede bir araya geldiler.