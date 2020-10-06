'KİLO ŞİDDETİNDEN BIKTIM' 

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

PELİN KARAHAN Anne olunca karşılaştığı önyargılar yüzünden dertli, “Anne olan oyuncuların bu işe ara vereceğine dair bir algı var. Bunun kırılması lazım” diyor. “Çok kilo mu aldı?” başlıklı haberlerden konu açılınca da bu şiddetten bıktığını anlatıyor...

Güzel oyuncu 'Doğurdu, kilolu mu acaba?' diyorlar. Bunları aşmamız lazım. Anne oldum ama hiçbir şeyi bırakmadım. Kilo şiddetinden bıktım. Bu sosyal medyanın yarattığı bir şey. Aşırı zayıflık, mükemmel görünme, kusursuz gibi gösterilen hayatlar... Ancak emin olun, öyle bir hayat yok" diyerek geçtiğimiz günlerde duygularını ifade etti.