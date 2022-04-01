Kıbrıs’ta “Komşu duysun” diye bağırdı

Haber: Yaşar Şenyüz

Pop müziğin sevilen isimlerinden Kıbrıs asıllı Ziynet Sali memleketinde hayranları ile hasret giderdi. Girne Rocks Hotel’de sahneye çıkan sanatçı performansı ile coşturdu. Sevilen şarkılarını seslendiren ve hayranlarından da gelen istek şarkıları seslendiren sanatçı memleketinde olmanın coşkusunu yaşadı. Kıbrıs’a her gelişinde gurbetten memleketine dönüşü yaşadığını belirten Ziynet Sali, sahnede şarkılarını söylerken hayranlarına kendisine en yüksek sesleri ile eşlik etmelerini istedi. Sanatçı yüksek sesle şarkı söylerken Kıbrıs Rum kesimini işaret ederek “Öyle bir sesle şarkı söyleyelim ki komşu bizi duysun” dedi.

Hayranına sahneden psikolojik terapi…

Bu arada konserini izlemeye gelen Kıbrıslı bir genç kız hayranı sahne önüne kadar gelerek Ziynet Sali’den ayrılık şarkıları istedi. Hayranına neden ayrılık şarkıları istediğini soran Sali’ye hayranı ise “Ben sevgilimden kısa bir süre önce ayrıldım. Beni terk etti gitti. Allah onun belasını versin” diyerek sitem edince Ziynet Sali zor bir durum karşısında olduğunu fark ederek hayranına dakikalarca teselli vermeye çalıştı. Sahneden adeta psikolojik terapi uygulayan Sali “Nasıl iyi bir psikolog muyum?” diye de sormadan edemedi. Sonra da hayranının şarkı isteğini yerine getirdi.