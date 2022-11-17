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KIBRIS'TA GÜZELLER GEÇİDİ

Geçtiğimiz akşam Concorde Otelde  8. si düzenlenen İnternational Top Model Of North Cyprus modellik yarışması muhteşem bir geceyle son buldu.

17 Kasım 2022 Perşembe 14:08
KIBRIS'TA GÜZELLER GEÇİDİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Hayriye Vurdu organizasyonluğu tarafından düzenlenen gecenin sunucuları Wilma Elles ve Şenol ipek gerçekleştirdi.

İnternational Top Model Of North Cyprus modellik yarışmasının jüri başkanlığını Concorde Otellerin Ceo'su Efe Sidal yaparken, jüride Uğurkan Erez , Barbaros Şansal , Çiğdem Akın ,Fikri Karayel, Gizem Özdilli ,Tamer Yamak gibi bir çok tanınmış isim yer aldı.

20 Modelın yarıştığı yarışmada modeller Türkiye'nin önde gelen modacılarından Çiğdem Akın mayolarlar ve  Yıldırım Mayruk imzalı birbirinden güzel ve iddalı kıyafetleri ile podyumda boy gösterdiler. Ayrıca dünyaca ünlü sanatçı Otilla sahnede kendi şarkılarından seslendirerek geceye renk kattı.

Gece de derece güzeller şöyle:

Concorde Otel güzeli  7 numara Türkiye Güzeli İrem Haznedar
3. İnternational Top Model Of North cyprus güzeli 10 numara Yağmur Felek KKTC
2. İnternational Top Model Of North cyprus güzeli 13 numara Aleksandra
seriakova Polonya
1. İnternational Top Model Of North Cyprus guzelı 17 numara Yuliia
Vovobioca İspanya

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrısİnternational Top Model Of North Cyprus
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