KIBRIS'TA GÜZELLER GEÇİDİ

HABER: DİNÇER KARACALAR



Hayriye Vurdu organizasyonluğu tarafından düzenlenen gecenin sunucuları Wilma Elles ve Şenol ipek gerçekleştirdi.



İnternational Top Model Of North Cyprus modellik yarışmasının jüri başkanlığını Concorde Otellerin Ceo'su Efe Sidal yaparken, jüride Uğurkan Erez , Barbaros Şansal , Çiğdem Akın ,Fikri Karayel, Gizem Özdilli ,Tamer Yamak gibi bir çok tanınmış isim yer aldı.



20 Modelın yarıştığı yarışmada modeller Türkiye'nin önde gelen modacılarından Çiğdem Akın mayolarlar ve Yıldırım Mayruk imzalı birbirinden güzel ve iddalı kıyafetleri ile podyumda boy gösterdiler. Ayrıca dünyaca ünlü sanatçı Otilla sahnede kendi şarkılarından seslendirerek geceye renk kattı.



Gece de derece güzeller şöyle:



Concorde Otel güzeli 7 numara Türkiye Güzeli İrem Haznedar

3. İnternational Top Model Of North cyprus güzeli 10 numara Yağmur Felek KKTC

2. İnternational Top Model Of North cyprus güzeli 13 numara Aleksandra

seriakova Polonya

1. İnternational Top Model Of North Cyprus guzelı 17 numara Yuliia

Vovobioca İspanya