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Kerimcan Durmaz: Popçular Benden Çok Şey Öğrenecek

Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz ilk single çalışması Peşimde için Beyonce, Rihanna, Jennifer Lopez gibi starların ekibi ile dev bir prodüksiyona imza attı.

02 Mart 2021 Salı 17:00
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Kerimcan Durmaz: Popçular Benden Çok Şey Öğrenecek

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Türkiye’de daha önce duyulmamış Modern-Pop, Rap türünde bir şarkıyla bıraktığı zirveye geri dönen Kerimcan Durmaz, ‘’Her zaman olduğu gibi yine yaptığım iş ile gurur duyuyorum, işimin benzersizliği ve kalitesi ile konuşulacağım. Eşsiz bir ekiple çalışıp ders niteliğinde bir projeye imza attım, popçularımızın benden öğrenecekleri çok şey var.' diyerek iddiasını dile getirdi. Kerimcan Durmaz’ın başarısını kıskananlar ve eleştirenler bir hayli fazla. Şarkı iTunes, Deezer Müzik, Apple Music platformlarında zirveye yükseldiği gibi Azerbaycan, Almanya, Kıbrıs, Avusturya, Bulgaristan’da da müzik listelerini alt üst etti. Evet, Kerimcan bir şarkıcı değil fakat Kerimcan son derece bir şov insanı… Bu şovu yaptığı konserlerle de gösterdi, çıkardığı şarkısıyla da… Şarkısının ’ın Feelin’ Myself şarkısıyla benzerlik taşıdığı söyleniyor ama bu klibi çekmek ve yayınlamak biraz cesaret ister. Onu da ancak Kerimcan Durmaz gibi özgür bir yürek yapabilirdi. Günümüze kadar LGBT savunuculuğu yapmış hangi isim bu denli iddialı klip çekebildi? Yıllardır Türkiye’de Megastar, Süperstar kavramları ortaya atıldı ama hangisi bu denli cesur olabildi? Müzik piyasasında artık ses önemli değil, bir fikir satabiliyorsanız, duygu yaşatıyorsanız, özgürlüğü savunabiliyorsanız çalışmanız tutuyor. Yeni nesil özgürlükçü, yeni nesli göz ardı eden bu sektörde tutamaz. Artık aykırılıklar seviliyor, toplumsal baskı yüzünden sıkışıp kalmayı kimse tercih etmiyor. 2019’dan sonra neden Ezhel ve Ben Fero tuttu? Çünkü şarkılarında baş kaldırış ve aykırılık, özgürlük vardı. Günümüzde Kerimcan Durmaz’ın şarkısının başarısına şaşırmamak gerekiyor ders çıkarmak gerekiyor. Yıllardır popçular birbirini yemek yerine özgürce müzik yapsalardı, K-Pop deneyebilselerdi şu an zaten dünya starıydı. Cümlelerimi şarkısındaki sözlerle bitireceğim; ‘’ Kim ne derse desin taşlanır hep başarı, ben seyrettim kıskançlar düşerken aşağı… Önüm, arkam, sağım, solum ilişkiler, hep çıkar, sen örsen de ben olurum duvarlarını yıkan’’ Gerçekten de yıktın duvarları, tebrikler Kerimcan Durmaz ışığın hep parlasın.

ZİRVENİN SAHİBİ GERİ GELDİ: 'PEŞİNDE'LER

Son günlerin en çok konuşulan şarkısına imza atan Kerimcan Durmaz yaklaşık 1 yıldır bu proje için hazırlanmış. Türkiye’de kariyerinin zirvesindeyken yaptığı açıklamaların yanlış anlaşılması üzerine haksız bir linç kampanyasına uğrayan Kerimcan Durmaz Amerika’da 5 aylık bir müzik kampına girdi. O Amerika’dayken herkes onun arkasından atıp tuttu, bitti dedi. Fakat unuttukları bir şey vardı. Kerimcan Durmaz bitti demeden bitmez. Kerimcan Durmaz kariyerinin zirvesindeyken herkes onun peşindeydi, Türkiye’deki birçok ünlü sanatçı onun şöhretinden faydalanmak için yanında durdu. E klasik düşene ilk tekmeyi de bu isimler vurdu. Fakat Kerimcan Durmaz Amerika macerasından güçlenerek geri döndü. Peşimde şarkısının sözlerini Kerimcan Durmaz ve Ömer Çelik birlikte yazmış, aranjeyi ise Serdar Özşengül (Aerro) tamamlamış. Kerimcan Durmaz’ın şarkısının klip yönetmenliğini ise Ecem Lawton ile Sam Lipman- Stern ve Marvin Brown birlikte yapmış.

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Anahtar Kelimeler:
Kerimcan DurmazPopçuBeyonceRihannaJennifer Lopez
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