Kerim Yağcı’nın Yeni Şarkısı ‘Gel Benim Gelin Yarim’ Yayında’

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Kerim Yağcı’nın yeni tekli çalışması ‘Gel Benim Gelin Yarim’ Tüm dijital platformlarda Grand Müzik etiketiyle yayında. Hem müzisyen olan hemde oyunculuk kariyeri ile kendisini tanıyıp sevdiğimiz Kerim Yağcı Türkiyede ses getiren Türkülere imza atan ve kendi kitlesini oluşturan yeni türkü çalışması ile listelere geldi. Youtube üzerinde yayınlanan şarkılarıyla önemli tıklanmalar alan Kerim Yağcı Anlaştığı müzik şirketi Grand Müzik bu yıl bir çok ünlü sanatçı ile anlaşma sağlayıp rakip müzik şirketlerini geride bıraktı. Kerim Yağcı’nın yeni şarkısı Gel Benim Gelin Yarim şarkının söz ve müzik Anonim Aranje ise Sinan Güngör imzası taşıyor. Klip yönetmen koltuğunda ise Serhat Güldük oturdu. Yapımcılar Hayrettin Güneş ve Mehmet Güneş iddalı sanatçılar ile anlaşmalarına devam ediyor. Grand Müzik Youtube kanalı tıklanma ve izlenmeleriyle başarıya koşuyor.