Keremcem; Üç kere aşık oldum

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Genç şarkıcı Keremcem, Marmara Park Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşen Banu Noyan’ın organizasyonunda ünlü haberci Seda Akgül ‘ün sorularını yanıtladı. Keremcem, “Sevilmeyi ve beğenilmeyi seviyorum. Hayatımda üç kez âşık oldum. Âşık olmak için salt güzellik yetmez. Güzellik bir bütündür. Dış güzellikle birlikte iç güzellik de gerekli” diyerek sözlerini sürdürdü. Aşkın ömrünün üç yıl olduğu kuralının doğru olduğuna inandığını söyleyen Keremcem, sakinliğiyle bir kadını bezdirebileceğini ifade etti.