KEREM YEĞİNBOY HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ!

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Alternatif müziğin taze isimlerinden Kerem Yeğinboy, hazırlık aşaması bir yıl süren, sözü müziği kendisine ait 10 şarkıdan oluşan ‘Nedensiz Dünya’ albümünü Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yayımladı.

Şarkılarını belli aralıklarla müzikseverlere dijital dünyada video klipleri ile sunmaya başlayan Kerem Yeğinboy, ilk albümünde hayat ve kendisi ile ilgili konuları usta bir dille anlatarak başarılı kalem olduğunu gözler önüne serdi.

Melodik, aynı zamanda ritmik bir yapının üzerine oturtulan, rock ve grunge sound’unu taşıyan albümdeki tüm şarkılar Ömer Kapancıoğulları’nın düzenlemeleri ile hayat buldu.

Uzun yıllar yurtdışında eğitim hayatını tamamlayan genç sanatçı, albümde iki balad haricinde bonus olarak İngilizce bir şarkı da söyledi.

1991 İzmir, Karşıyaka doğumlu olan Kerem Yeğinboy, müziğe 13 yaşında elektro-gitar çalarak başladı. İlk gitara başladığından beri rock ve metal müziğe ilgi duyuyordu. Gitar çalmaya başladıktan 3 ay sonra kendi metal ve rock bestelerini yapmaya başladı. Lise yıllarında enstürmantel besteler yaparken üniversite yıllarında Türkçe ve İngilizce söz yazmaya başladı. Üniversite çağlarında rock müziğin yanında folk ve indie müziğe duyduğu ilgi sayesinde akustik ve bas gitar da çalmaya başladı. İngiltere’deki lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından yıllardır biriktirdiği parçalarını Türkiye’deki dinleyiciler ile paylaşmak üzere ilk adımını attı.