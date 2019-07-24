Kentsel Tesis Yönetimi Derneği kuruldu

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Tesis Yönetimi Sektörü, kısa adı TRKTYD olan Kentsel Tesis Yönetimi Derneği’ni kurdu. İnşaattan enerjiye, turizmden ulaştırmaya, temizlikten sağlığa, güvenlikten hukuka, yaklaşık 25 sektörde faaliyet gösteren yerel firmalar tarafından kurulan Derneğin Başkanlığını Suat Sandalcı üstlenirken, kurucu üyeler Elif Gökçelik, Özcan Aksu, Ali Hakan Dicle ve Savaş Gömeç’ten oluştu. Açılış programını sunan Neslihan Maltepe yine çok şık ve başarılıydı.

Sahnede yine Neslihan Maltepe vardı

Dernek binasının açılışında konuşan Başkan Suat Sandalcı, “Kentsel Tesis Yönetimi Derneği’nin kuruluşunu, ülkemiz tesis yönetimi sektöründe kalite standartlarının yerleştirilmesi, sürdürülebilir büyüme ve gelişme sağlanabilmesi için sektörün tek çatı altında örgütlenmesi bakımından çok önemsiyorum” dedi. Son zamanlarda bir çok vakıf, dernek ve kurumsal firmaların tercih ettiği güzel sunucu Neslihan Maltepe TRKTYD’in bu önemli gününün sunuculuğunu yaparak misafirlerden tam puan aldı. Özel tasarım siyah bir çeket ve siyah bir pantolonla çok şık görünen Maltepe, zarafeti ile de herkesin taktirini topladı.