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"Kendinden Kaçak" 8 Nisan’da vizyonda

YouTube’da 7.5 milyon abonesi bulunan Kafalar ekibinin (Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı) yeni filmi “Kendinden Kaçak”ın afişi hazır. Heyecanla beklenen film, 8 Nisan’da vizyona girecek.

23 Mart 2022 Çarşamba 11:16
"Kendinden Kaçak" 8 Nisan’da vizyonda

HABER: DİNÇER KARACALAR

YouTube videolarıyla izlenme rekorları kıran Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı, ‘Kafalar’ ekibi olarak yeni bir sinema filmine imza attı. Yapımını Black White’ın, yapımcılığını Harun Türk’ün üstlendiği “Kendinden Kaçak” adlı komedi filminin yönetmen koltuğunda Levent Türkan oturdu. Çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan filmin afiş tasarımı da tamamlandı. 

HEYECAN ZİRVEDE

Senaryosunu Cüneyt İnay’ın yazdığı, oyuncu kadrosunda Eslem Akar, Şinasi Yurtsever, Hakan Bilgin, Güner Özkul, Suat Sungur, Şevket Çapkınoğlu, Uğur Topraksatır ve Özgür Biber’in de yer aldığı “Kendinden Kaçak” için geri sayım başladı. Müziklerine Bedük’ün imza attığı yapım, 8 Nisan 2022’de vizyona girecek.

KAÇAK KAFALAR 

“Kendinden Kaçak”ın konusu şöyle: Gece gündüz bilgisayar oyunu oynayan Atakan, Fatih ve Bilal’in eve giren çıkan insanlardan haberi yoktur. Evlerinin yakınlarında meydana gelen bir hırsızlık suçu da üzerlerine kalır ve hapse girerler. Atakan, Bilal ve Fatih kendilerine bir komplo kurulduğunu düşünür. Hapishane müdürü Arif’in baskıları, hapishane ortamı ve mahkumlar üzerlerine üzerlerine gelince kaçmaya karar verirler. Birkaç başarısız denemenin ardından kaçarlar, fakat kaçtıklarına kaçacaklarına pişman olacaklardır!

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kendinden KaçakFatih YasinAtakan ÖzyurtBilal HancKafalar Ekibi
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