Kendi ile Birlikte Müzik Kariyeri de Büyüyor

Işıl Ayman: “Müzik İçin Doğdum”

"Hayallerim Yaşımdan Büyük"

HABER: DİNÇER KARACALAR

Küçük yaşta müzik ile tanışan genç müzisyen Işıl Ayman, peş peşe çıkardığı başarılı çalışmalarla müzik sektöründe şimdiden kendisine sağlam bir yer edindi.

Yaşından büyük hayaller kuran başarılı şarkıcı Işıl Ayman, bu yolculuğun sadece tadını çıkarttığını, müzik için doğduğunu ve müzik için de üretmeye devam edeceğini söyledi.

Zamanının büyük bir bölümünü okula ve müziğe ayırdığını ve bundan da hiç şikayetçi olmadığını dile getiren Işıl, “Yaşıtlarımdan ileride olmak beni zorlasa da durmak gibi bir niyetim yok.” dedi.