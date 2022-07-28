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Kendi buğdayını kendisi biçiyor

Murat Kurşun kendi buğdayını kendisi biçti. Tüm dünya genelinde buğday alarmı olduğunu söyleyen Kurşun, Balıkesir’deki çiftliğinde biçer döverin başına geçerek hasadını kendisi yaptı. 

28 Temmuz 2022 Perşembe 11:37
Kendi buğdayını kendisi biçiyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Murat Kurşun ¨Çiftliğe gidip buğday hasadını kendim bire bir yapıyorum. Kimse mağdur olmasın, insanlarımız ekmeğini pahalıya almasın. Yurt dışından yabancılar gelip köylülerin buğdayını çok yüksek fiyatlara satın almaya çalışıyor. Lütfen tehlikenin farkına varalım. Dünyanın her yerinde ciddi bir kıtlık alarmı var. Ülkemizdeki verimli topraklarımız sayesinde bolca ekip biçiyoruz ve kıtlık yaşamamak için her metrekareye buğday, tahıl ekmeliyiz¨ diye konuştu.  

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurşun
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