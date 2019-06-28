Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95625
ALTIN
262.210
DOLAR
5.7571
STERLİN
7.2798
EURO
6.5563
Kenan Doğulu Harbiye'yi İnletti
Kenan Doğulu Harbiye'yi İnletti
Günde 5 bardaktan fazlası zarar
Günde 5 bardaktan fazlası zarar
Muğlaspor'da Şermet iddialı
Muğlaspor'da Şermet iddialı
Yunus şovunun yerini deniz kızları aldı
Yunus şovunun yerini deniz kızları...
Haluk Levent'ten Ateş Ayaz'a tedavi müjdesi
Haluk Levent'ten Ateş Ayaz'a tedavi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kenan Doğulu Harbiye'yi İnletti

Kenan Doğulu her sene binlerce hayranıyla bir araya geldiği İstanbul’un en özel konser mekanında bu yıl da unutulmayacak bir haziran gecesine imza attı

Kenan Doğulu Harbiye'yi İnletti

Kenan Doğulu her sene binlerce hayranıyla bir araya geldiği İstanbul’un en özel konser mekanında bu yıl da unutulmayacak bir haziran gecesine imza attı

28 Haziran 2019 Cuma 12:23
13 Okunma
Kenan Doğulu Harbiye'yi İnletti

İSTANBUL- Kenan Doğulu bu yazın ilk Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserini önceki akşam verdi. Atlantis Yapım ve SM Production iş birliğiyle düzenlenen "Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında sahne alan Doğulu’yu 6 bin kişi izledi.

Doğulu ile Harbiye’de müzik son ses

Sahneye sürprizlerle çıkan ve hayranlarını coşturan Kenan Doğulu, her biri alanında usta isimlerden oluşan orkestrası, sahne şovları ve özel repertuarı ile hayranlarına açıkhavanın en güzel gecelerinden birini yaşattı. Hafızalara kazınan konserde 27 kişilik orkestra eşliğinde “Yaparım Bilirsin”, “Kandırdım”, “Yosun”, “Çakkıdı”, “Aşk ile Yap”, “Tencere Kapak”, “Bal Gibi” ve birçok hit parçasını kendisine eşlik eden müzikseverlerle seslendiren Doğulu, biletlerin günler öncesinden tükendiği konserin finalinde ayakta alkışlandı.

Hayranlarının hınca hınç doldurduğu konserde ünlü akını yaşandı. Doğulu’yu dinlemeye gelenler arasında Burcu Esmersoy, Betül Demir, Ceylan Ertem, Hera, Baran Bölükbaşı, Derya-Ayşe Köroğlu gibi isimler yer aldı.

En yeni teknolojilerin kullanıldığı sahne şovu geceye damga vurdu

Her konserinde konuklarına sürprizler yaşatan Doğulu sahnesi, en yeni teknolojilerin kullanıldığı lazer şovu ve görsel efektlerle seyircileri etkiledi. Yapay zekayı kullanarak Türkiye’nin ilk görsel ve işitsel sahne performansı olan Under One Minute projesi yaratıcılarından Mehmet Ünal ve Hakan Yılmaz, Kenan Doğulu ile birlikte Harbiye Açıkhava sahnesinde seyircilere dijital sanatların yeni diliyle öncesinde benzerine rastlanmamış bir sahne gösterisi sundu. Konserdeki renk efektleri ve ışık oyunları Kenan Doğulu şarkılarıyla birleşerek seyircileri mest etti. Konserin VJ’liği ise Sarp Karaer tarafından yapıldı.


Harbiye’de “On’lar A Capella” Sürprizi

Enstrüman kullanmadan sadece insan sesiyle müzik yapan 9 kişilik “On’lar A Capella” grubu, Kenan Doğulu Harbiye sahnesine konuk oldu. Grup üyeleri, "Bal Gibi", "Aşk Oyunu", "Hiç Bana Sordun Mu", "Aklım Karıştı" şarkılarını akapella düzenlemeleriyle seslendirdi. İzleyicilerin de gruba katılarak eşlik ettiği konser renkli görüntülere sahne oldu.


10.yıl Marşı ile Harbiye’de tek yürek

Kenan Doğulu konserde barkovizyona yansıttığı dev Türk bayrağı önünde büyüleyici bir atmosferde O’nlar A Capella grubu ile 10. Yıl Marşı’nı söyledi. Seyircilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği marşta duygu dolu anlar yaşandı. Marş sırasında havai fişeklerin de patlamasıyla alkışlar ve çığlıklar Açıkhava'yı inletti.

Ünlü DJ Mahmut Orhan "Vay Be" remixiyle Doğulu sahnesinde

Dj Mahmut Orhan Harbiye'de Doğulu sahnesine konuk oldu. Söz ve müziği Kenan Doğulu ile Tuğrul Eylül Cerrahoğlu'na ait olan Vay Be'nin büyük ilgi gören Mahmut Orhan remixi Harbiye'de herkesi coşturdu.

Kenan Doğulu'ya sahnede usta müzisyenler eşlik etti

Harbiye konserinde Doğulu’ya piyanoda Ozan Doğulu, kanunda Hakan Güngör, perdesiz gitarda Cenk Erdoğan, gitarda Murat Çekem ve flütte Burak Beşir'in eşlik ettiği gecede adeta bir müzik ziyafeti yaşandı.

Dillerden düşmeyen en güzel şarkılarını binlerce müzikseverle birlikte söyleyen Kenan Doğulu, konserinin sonunda hiç kesilmeyen alkışlar üzerine bis yaparak "Pamuk" şarkısını seslendirdi.

Kenan Doğulu ve orkestranın konsept ve kıyafetleri Merve Kırşan tarafından hazırlandı. Kenan Doğulu konserde 2 farklı ceket giydi. Desen işleme ve nakış uygulamaları Tuba Albustanoğlu tarafından tasarlanan ceketler Derimod tarafından Kenan Doğulu’ya özel olarak üretildi.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kenan DoğuluHarbiye Cemil Topuzlu Açıkhava TiyatrosuBellona Harbiye Açıkhava KonserleriÇakkıdı”“Tencere Kapak”Haber: Elif Hayvalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haluk Levent'ten Ateş Ayaz'a tedavi müjdesi
Haluk Levent'ten Ateş Ayaz'a tedavi müjdesi
"GİZLİ GİZLİ" Hazırladı Bombayı Patlattı
"GİZLİ GİZLİ" Hazırladı Bombayı Patlattı
Pınar Soykan Yıldız Gibi Parladı
Pınar Soykan Yıldız Gibi Parladı
Aydilge'den Yeşilay'a Koşulsuz Destek
Aydilge'den Yeşilay'a Koşulsuz Destek
SAHNEDEN ANNESİNE TEŞEKKÜR
SAHNEDEN ANNESİNE TEŞEKKÜR
'Mendil' Slogan Oldu
'Mendil' Slogan Oldu
Burak Özçivit’e Romanya’da yoğun ilgi
Burak Özçivit’e Romanya’da yoğun ilgi
TARKAN’A NİYET, UMUT KAYA’YA KISMET
TARKAN’A NİYET, UMUT KAYA’YA KISMET
BEKLENEN AFİŞ YAYINLANDI...
BEKLENEN AFİŞ YAYINLANDI...

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans