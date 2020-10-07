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Kenan Doğulu Dansa Kaldıracak…

Kenan Doğulu’nun son stüdyo albümü “Vay Be”nin dördüncü klibi, albümdeki en hareketli şarkı olan “Dansa Kaldır”a geliyor! “Dansa Kaldır” geçtiğimiz gün Doğulu Productions tarafından tüm müzik kanallarında ve dijital platformlarda yayında başladı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 16:06
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Kenan Doğulu Dansa Kaldıracak…

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ


Sözleri ve bestesi Doğulu’ya ait olan şarkının yönetmen koltuğunda Resul Karaca yer alıyor. İçinde ünlü oyuncu Ezgi Mola’nın da bulunduğu kalabalık bir geri vokal kadrosuna sahip olan şarkının düzenlemesi ise Ozan Doğulu imzasını taşıyor. Doğulu’nun son yıllarda yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlerden alınan görüntülerle hazırlanan klip, içinde bulunduğumuz dönemde çok özlediğimiz müzik ile dansın iyileştirici ve birleştirici gücünü hatırlatmayı amaçlıyor.

Kenan Doğulu “Kalplerimiz her zaman bir olacak, şarkıların sesi hiç kısılmayacak”

Kenan Doğulu, “İçinde bulunduğumuz dönemde Covid-19 sebebiyle maalesef sevenlerimizle bir araya gelip göz göze, el ele şarkılar söyleyip,dans edip eğlenemiyoruz. Bir arada olmanın iyileştirici gücünü yaşayamıyoruz.

Gerçekleştiremediğimiz her konser, dinleyicilerimize kavuşamadığımız her an hem biz sanatçıların hem de sahneleri paylaştığımız değerli müzisyen arkadaşlarımızın büyük bir özlem duymasına sebep oluyor. Sahnede sizin görmediğiniz ses, prodüksiyon ve yönetici ekiplerimizin hepsi için geçerli bu özlem. Biz sahnede daha da devleşen kocaman bir aileyiz. En büyük mutluluğumuz ise şarkı söylemek. “Dansa Kaldır” klibimiz bizi hep beraber eğlendiğimiz, coştuğumuz, dinleyicilerimizle birlikte bir süreliğine kalplerimizi birleştirip zamanı durdurduğumuz günlere döndürecek. Bir daha ne zaman bu şekilde birlikte olacağımızı bilmiyoruz fakat kalplerimiz her zaman bir olacak ve şarkıların sesi hiç kısılmayacak.” dedi.

Kenan Doğulu’nun kariyerinde belirleyici olma özelliği taşıyan doğu batı sentezi kullanımı, “Dansa Kaldır”daki elektronik altyapı üzerine perküsyon, asma davul ve elektro bağlama gibi enstrümanlarla eklenen oryantal öğelerle dikkat çekiyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kenan Doğulu Dansa KaldıracakYaşar Şenyüz
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