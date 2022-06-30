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KEMER HOLİDAY CLUB’TA BİR DÜNYA YILDIZI

Barcelona takımının Fransız futbolcusu Clement Lenglet, tatil için Antalya Kemer’e geldi.

30 Haziran 2022 Perşembe 14:27
KEMER HOLİDAY CLUB’TA BİR DÜNYA YILDIZI

HABER: BURHAN AKDAĞ

Kemer Holiday Club’un Genel Müdürü Volkan Yorulmaz’ın misafiri olan Fransız futbolcu tatil köyüne ve gösterilen ilgiye hayran kaldı.

Barcelona futbol kulübünde sözleşmesi devam eden futbolcuyu İngiltere’nin köklü takımlarından Tottenham kiralamak için görüşmelere başlamış. Fransa, İspanya derken önümüzdeki sezon futbol hayatını İngiltere’de devam edebilir..

Tottenham'ın futbol direktörü Fabio Paratici, defans oyuncusu Clement Lenglet ile yakından ilgilenirken form durumu ile ilgili olarak sık sık telefon ile bilgi alıyormuş…

Kemer Holiday Club tatili biter bitmez Barcelona’ya döneceğini belirtten Fransız oyuncu kısa bir süre sonra İngiltere’ye taşınabileceğini belirtti.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 30.06.2022 15:19
Anahtar Kelimeler:
Clement Lenglet
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