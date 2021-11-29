Kemali’den film gibi klip

DİNÇER KARACALAR



Kemali, uzun aradan sonra “Ben Ben” single’ıyla müzik dünyasına iddialı bir dönüş yaptı. Genç sanatçı, sinema filmlerini anımsatan klibinin senaryosuna da imza attı.



Müzik dünyasının başarılı isimlerinden Kemali, uzun süren sessizliğini “Ben Ben” single’ıyla bozdu. Sanatçı, söz ve müziği kendisine ait şarkısını MüzikOnair etiketiyle dijital platformlarda yayınladı. Düzenlemesinde Hasan Sarıçelik’in imzasının bulunduğu eser, müzikseverlerden büyük ilgi gördü.



BİR İHANET ÖYKÜSÜ



Kemali, “Ben Ben”e sinema filmlerini aratmayan bir klip çekti. Şarkıcının senaryosu ve kurgusuna da imza attığı klibin yönetmen koltuğunda ise Ozan Gülümser oturdu. Sevdiği kadının ihanetine uğrayan bir adamın intikam sürecini anlatan 4K çözünürlüğündeki klip, Netd Müzik'te yayınlanır yayınlanmaz yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.



İZMİR’DE LANSMAN



“Ben Ben”in lansmanı, 26 Kasım akşamı İzmir-Gaziemir’deki Loca Cafe Restoran’da yapıldı. Yeni şarkısını misafirleri için seslendiren Kemali, klibini de ilk kez konuklarına izletti. Sanatçı, alkışlar arasında izlenen klibin ardından yeni single çalışmasının hazırlıklarına başladığını, çok yakında onu da dinleyicileriyle buluşturacağını açıkladı.