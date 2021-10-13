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Kelebek Gibi Kanatlanıp Uçacağım

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

13 Ekim 2021 Çarşamba 19:27
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Kelebek Gibi Kanatlanıp Uçacağım

Haber: Yaşar Şenyüz

Pop müziğin güçlü sesi Tuğba Ünal, Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Çıkış Yapan İsim’ kategorisinde aday gösterildi.

‘İzler Durur’ şarkısıyla bugüne kadar toplamda 13 ödül alan Tuğba Ünal, 14. Ödülünün Altın Kelebek olması için sevenlerine çağrıda bulundu. Güzel sanatçı, “Böyle önemli bir ödül için aday gösterilmek beni çok mutlu etti. Sizlerin oylarıyla benim için değeri çok büyük bir ödülü almak istiyorum. Ödülü alırsam, kelebek gibi kanatlanıp, uçacağım” dedi. Ünal, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan Altın Kelebek Ödül Töreni’nin aralık ayındaki gala gecesi için hazırlıklarına şimdiden başladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tuğba ünalAltın Kelebek Ödülleri
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