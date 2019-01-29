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Kayıkhane sahnesinde evlilik yıldönümü

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Kayıkhane sahnesinde evlilik yıldönümü

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

29 Ocak 2019 Salı 18:36
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Kayıkhane sahnesinde evlilik yıldönümü

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Pop müziğin sevilen isimlerinden Yeşim Salkım, Eda - Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın, geçtiğimiz akşam Hakan Eren’in organizasyonuyla “Şimdi 90’lar” konseri için Moda Kayıkhane’de bir araya geldiler.

Öpücüklü kutlama

Konser günü evlilik yıldönümleri olan Eda – Metin Özülkü çifti, evliliklerinin 31. yılını sahnede kutladılar. Çift “Seninle Olmak Var Ya” isimli şarkılarını birbirlerinin gözlerinin içine bakarak, izleyenlerle birlikte hep bir ağızdan söylerken; Eda Özülkü eşini yanağından öptü.

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği konsere Uhde Seçil, konuk sanatçı olarak katıldı. “Şimdi 90’lar” 23 Şubat'ta yeniden Kayıkhane'de müzikseverlerle buluşacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kayıkhane SahnesiYeşim SalkımEda - Metin ÖzülküFerda Anıl Yarkın
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