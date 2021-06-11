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KATRANCI’YA ÖNEMLİ ÖDÜL!

YILIN SPOR ADAMI ÖDÜLÜ ENVER KATRANCI’NIN

11 Haziran 2021 Cuma 19:01
5 Okunma
KATRANCI’YA ÖNEMLİ ÖDÜL!

BURHAN AKDAĞ

25 Haziran’da yapılacak kongrede Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un listesinde olduğu iddia edilen Enver Katrancı’ya YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SPOR ADAMI ödülü verildi.

9. kez düzenlenen “DİJİTAL DÜNYANIN EN’LERİ” ödül gecesi geçtiğimiz gün Shangri-La Bosphorus’ta gerçekleşti. Sunuculuklarını Özge Ulusoy ve Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı gecede pek çok önemli isim ödüllerini alırken, bu isimler arasında en dikkat çekeni ise adı Fenerbahçe ile anılan işadamı Enver Katrancı oldu.

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SPOR ADAMI ödülüne layık görülen Katrancı, Fenerbahçe’nin yanı sıra İstanbul’da pek çok profesyonel ve amatör spor kulübüne verdiği desteklerle tanınıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 25 Haziran’da yapılacak kongredeki listesinde yönetici olarak adı kulislerde sıkça geçen Katrancı, “Türk sporuna hizmet vermek tüm iş dünyasının en büyük görevi. Ülkemiz pek çok spor dalında son yıllarda önemli başarılar elde etmeye başladı. Önümüzde çok önemli sportif organizasyonlar var. Bunlardan ilki de Euro 2020. Bu vesileyle buradan A Milli takımımıza da sonsuz başarılar diliyorum. Kalbimiz onlarla birlikte” şeklinde konuştu. 

Ödül gecesinden sonra kendisine sorulan, “Fenerbahçe yönetimine girecek misiniz” sorularını yanıtsız bırakan Katrancı’nın, Fenerbahçe’nin yeni yöneticilerinden biri olmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ENVER KATRANCI
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