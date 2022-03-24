Karlı İstanbul Gecesinde ŞARKILARLA ISINDILAR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Soğuk ve karlı bir İstanbul gecesinde sahne alarak kendisini dinlemeye gelen sevenlerine kara inat sevilen şarkıları ile sıcak bir akşam yaşatan Öykü Gürman “Çok nezih bir ortamda, çok nezih misafirlerimizle unutulmaz bir gece yaşadık. Bu soğuk İstanbul gecesinde beni izlemeye gelen herkese çok teşekkür ediyorum, en sevilen şarkılarımla onların kalplerini ısıttığıma inanıyorum, Bu arada Önümüzdeki günlerde bir dizi projesine start veriyorum. Dijital platformda yayınlanacak dizide canlandırdığım karakterle herkesi ters köşe yapacağım” dedi.

Öykü Gürman’ın sahne aldığı Duqqan Sahne’de geçtiğimiz akşamda Balon Party düzenleyerek çalışanlarına özel kostümler giydirip misafirlerini karşılamaları, meşaleler yakıp, davul Show ile konuklara coşkulu anlar yaşatması sahne alan oryantalle birlikte eğlenmeleri oldukça beğeni topladığı için benzer Showları ilerleyen günlerde de düzenleyecekleri öğrenildi...