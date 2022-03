KARLI GECEDE SICAK ÖDÜLLER

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen, düzenlendiği yıldan bu yana farklı şehirlerde sinemaseverlerle buluşan Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali, 14. yılında görkemli bir törenle sona erdi. Gençleri çağdaş sinemaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen festival, bu yıl Bolu’da yapıldı. Uluslararası Rotary 2430. Bölge tarafından gerçekleştirilen ve Bolu Rotary Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen festival kapsamında söyleşiler, film gösterimleri ve atölyeler gerçekleşti. Festivalin bu yılki konuk ülkesi ise Tayvan’dı. Hampthon By Hilton’da gerçekleştirilen ödül törenine, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan, Chih- Yang Huang, Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan,Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Asuman Tekin katıldığı Gala geceyisininsunuculuğunu Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık FAkültesinden Doç. Dr. Burcu Günay ve Bolu Rotary Kulübü Başkanı Hakan Karabaş birlikte gerçekleştirdiler.

“Tarık da bugün aramızda ve bizi seyrediyor!

Festival kapsamında sinema sanatında başarılı işlere imza atmış sanatçılara verilen ödüller de sahiplerine verildi. Ustaya Saygı Ödülü merhum sanatçı Tarık Ünlüoğlu adına eşi oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu’na verildi. Ünlüoğlu’nun yer aldığı projelerden oluşan videonun gösterimi sırasında, salonda duygusal anlar yaşandı. Ödülü teslim alırken tüm festival ekibine teşekkür eden ver herkesi kutlayan Gülenay Kalkan Ünlüoğlu: “Hani derler ya, unutmadığımız sürece onlar hep diridirler diye. Bence Tarık da bugün aramızda ve bizi seyrediyor.” diyerek eşini bir kez daha sevgiyle andı.

“Hepimizin şefkatli bir elin dokunuşuna ihtiyacı var”

Onur Ödülü ise, son olarak rol aldığı “Koridor” filmiyle bir çok festivalden ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü kazanan usta sanatçı Emel Göksu’ya takdim edildi. Uzak diyarlardan gelen sanatçıların bir arada olmasının ve kültür alışverişi yapılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Göksu; sinemaya layık olduğu değeri veren, gençleri teşvik eden ve genç yeteneklerle ustaları bir araya getiren festivale teşekkür etti. Emek Ödülü’nü, son dönemde “Menajerimi Ara” dizisi ve “İşe Yarar Bir Şey” ile “Aşk, Büyü, Vs.” Filmleriyle dikkat çeken usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’na verildi. Şamlıoğlu’na ödülünü, yıllar sonra karşılaştığı ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden arkadaşı ve 2430. Bölge 2002/2003 Dönem Guvernörü Müfit Metin tarafından verilmesi de sürpriz oldu. Festivale kendisini davet eden ve bugüne kadar verdiği emeği için ‘iyi ki verdin sen bu emeği’ diyen herkese çok teşekkür eden Şamlıoğlu, konuşmasını: “Hepimizin şefkatli bir elin dokunuşuna ihtiyacı var!” diyerek tamamladı.

“Mesleğime duyduğum aşkı onurlandırdınız”

Başarı Ödülü ise, “Muhteşem Yüzyıl” dizisiyle tanınan, son olarak “Destan ve “Soygun Oyunu” gibi projelerle öne çıkan sevilen oyuncu Selim Bayraktar’a verildi ‘’Verdiğiniz bu ödülle mesleğime duyduğum aşkı onurlandırdınız.’’ diyerek festivale teşekkür eden Bayraktar, Anadolu topraklarının 52 uygarlığa kucak açtığına değinerek İkarus’un hikayesini konuklarla paylaştı. Oyuncu ve yönetmen Tamer Levent’in festivale kazandırmış olduğu ‘’Sanata Evet Ödülü’’ Türkiye’nin Oscar Adayı olan ‘’Bağlılık Hasan’’ filminin başrol oyuncusu Umut Karadağ’a verildi. Karadağ: “Sanat ve tiyatro evrenseldir. Eğitimimizde bizlere Amerikan, Fransız, İngiliz ekolleri anlatılır, eğitimi verilir. Oysa ki Anadolu topraklarının geçmişinden beslenen birçok hikaye sanata katkıda bulunacaktır.’’ diyerek festivale teşekkür etti.

Ayrıca festival kapsamında bu yıla özel verilen Doğaya Farkındalık Ödülü, Devrim Karabatak’ın yönettiği ve Serdar Kılıç’ın sunuculuğunu üstlendiği “Doğadaki İnsan” adlı programa verildi. Ayrıca ROFIFE Teşvik Ödülü ise, “Kördüğüm” filminin yönetmeni Mehmet Güçbilmez’e verildi.Gençlik Spor İl Müdürlüğü Bolu Kıbrısçık Folklör Ekibi Meltem Erhan yönetiminde konuklara keyifli dakikalar yaşattı.

Kısa film yönetmenleri ödüllendirildi

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Hale Künüçen’in jüri başkanlığını üstlendiği kısa film yarışması jürisi, kazanan filmleri gala gecesinde açıkladı. Jüride ayrıca oyuncu Tamer Levent, oyuncu Ahu Türkpençe, Prof. Kağan Olguntürk, Prof. E. Nezih Orhon, Doç. Dr. D. Alper Altunay, Doç. Kurtuluş Özgen, Dr. Öğr. Üyesi Emrah Erkanı, Dr. Öğr. Üyesi Şansal Erdinç, Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Künüçen, Öğr. Gör. Selçuk Temel, Sanat Yönetmeni Ani Pertan, Senarist Merve Ateşoğlu, Yapımcı / Yönetmen Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu, Öğr. Üyesi Batu Anadolu, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Öğr. Üyesi Halide Velioğlu, Rtn. Fahrettin Çakırsoy ve Rtn. Serdar İlkmen de yer aldı. Jüri tarafından belirlenen ödül sahibi filmler ve yönetmenleri, şu şekilde açıklandı:

Ödüllerin dağılımı

“Kurmaca” kategorisi

lik ödülü Yönetmenliğini Soheila Pourmohamadi’nin üstlendiği “The Savior” filmi oldu. lik ödülü Nuri Cihan Özdoğan’ın yönettiği “Aynı Gecenin Laciverti” filme verilirken ayrıca Ajans 360 tarafından ‘En İyi Film Afişi’ ödülü de verildi. lük ödülü ise, Hasan Serin’in yönettiği “Hello Afrika” filmine gitti.

Mansiyon ödülü ise Ömer Faruk Yardımcı’nın yönettiği “Hasat” ve Leonid Gardash’ın yönettiği “The Young” filmlerine verildi.

“Belgesel” kategorisi

lik Ödülü Ezel Avcı’nın yönetmenliğini üstlendiği “Ölüm Kozası” filmi giderken lik ödülü ise Burcu Şanlı’nın yönettiği “Benim Dünyam: Mert” filmine verildi lük ödülü ise Marco Husertas’ın yönettiği “Navras” filmine verildi.

Mansiyon ödülü ise Tsiltsina Arina’nın yönettiği “I Am Malala” ve Gökhan Evecen’in yönettiği “Pandemi Akademi” filmine verildi.

“Animasyon” kategorisi

lik ödülü yönetmenliğini Dilshat Rakhmatullin’in üstlendiği “Lullaby” filmine verildi. lik ödülü Matthias Daenschel’in yönettiği “A History Of The World In 10.000 Bricks” filmine verildi. lük ödülü ise Murat Can Yağbasan’ın yönetmenliğini üslendiği “Özür” filmine değer görüldü.

Mansiyon ödülü ise Gül Yıldırım’ın üstlendiği “Be Visible” filmine ve Tatiana Churzina’ın yönettiği “Nadezhda” filmine verildi.

“Deneysel” kategorisi

lik ödülüyönetmenliğini Mourane Matar’ın yönettiği “The Migratory Bird” filmi oldu. lik ödülü Milan Zulic’in yönettiği “Infinity” filmine değer görüldü, lük ödülü Leonardo Martinelli’nin yönettiği “Fantasma Neon” filmi gitti.

Mansiyon ödülü ise; Yaroslav Bulavin’in yönettiği “Incipience” ve Susku Ekim Kaya’nın yönettiği “Will You Be My Quarantine?” filmlerine değer görüldü.

Jüri tarafından bir filme de “Jüri Özel Ödülü” verilmesine karar verildi. Festival jürisi, Jared Katsiane’in yönettiği “If There Is No Struggle” belgeseline özel ödül verdi.