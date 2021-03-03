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KARADENİZ EZGİLERİ İLE MUHTEŞEM YORUM: SENSİZ YAŞAYAMIYORUM

03 Mart 2021 Çarşamba 15:32
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KARADENİZ EZGİLERİ İLE MUHTEŞEM YORUM: SENSİZ YAŞAYAMIYORUM

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Müslüm Gürses'in yıllar önce seslendirdiği "İsyanlardayım" şarkısıyla müzik dünyasına başarılı bir giriş yapan, ardından da "Hoşgeldin Seni Sevmek Ne Güzel" isimli parçasıyla adından söz ettiren Ayhan Taylan, şimdi de bambaşka bir tarzla sevenlerinin karşısına çıktı. Sanatçı bu kez Karadeniz ezgilerinden oluşan "SENSİZ YAŞAMIYORUM" eserini müzik severlerle buluşturdu. Sanatçının kemençe eşliğinde seslendirdiği "SENSİZ YAŞAMIYORUM"un sözü ve müziği kendisine, aranjesi Selim Çaldıran'a, Mix Mastering'i ise Candar Köker'e ait. "SENSİZ YAŞAMIYORUM" şarkısının Sapanca Gölü'nün muhteşem marzarasında çekilen klibinin yönetmenliğini ise Yekta Özbilen üstlendi.

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KARADENİZ EZGİLERİ İLE MUHTEŞEM YORUM: SENSİZ YAŞAYAMIYORUM
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