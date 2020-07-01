KARADAĞ’LI TEFTİŞTE

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın şeref üyesi ve vakfın Sosyal Sorumluluk Projeleri Destekçisi Tamer Karadağlı engelli bireyler yararına satışa çıkan “Engelsizsiniz” sloganlı t-shirt’lerin satıldığı mağazaları ziyaret ederek, deyim yerindeyse teftiş yaptı. Engelliler için 35 liraya satılan özel desenli t-shirt ile ilgili olarak Okçu Triko mağazalarıyla vakıf arasında satış anlaşması yapıldığını belirten Tamer Karadağlı “Bu t-shirt’lerin satışlarından elde edilen gelirler ile önlerinde engel olan bireylerin yararına kullanılıyor. Pek çok restoran cafe çalışanlarına bu t-shirt’leri giydirdi. Daha çok kişiye ulaşmamız gerekiyor” dedi. Vakfın internet sitesi üzerinden de satışı yapılan t-shirt’ler Okçu Triko’nun İstanbul’da Göktürk ve Bahçeşehir’deki Prestij AVM mağazaları ile İstanbul dışındaki beş mağazasında da satılıyor.Tamer Karadağlı’nın ziyaretinde kendisine Vakıf Başkanı Atilla Kaplakarslan ile yönetim kurulu üyeleri Şeniz Ulusoy ve Arif Işık eşlik ederken ayrca Sarven Okçu, Linda Okçu Yıldız, Yasemin Demirel ile Ünal Günç’te ev sahipliği yaptılar.