Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
KARADAĞ’LI TEFTİŞTE
KARADAĞ’LI TEFTİŞTE
EMRE AYDIN; ‘YEMİŞİM TRENDİNİ’ DİYOR
EMRE AYDIN; ‘YEMİŞİM TRENDİNİ’ DİYOR
60 bin liraya kadar çıkıyor
60 bin liraya kadar çıkıyor
Siyah zeytindeki hileye dikkat!
Siyah zeytindeki hileye dikkat!
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İş fırsatları için hemen tıkla!

KARADAĞ’LI TEFTİŞTE

01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:19
0 Okunma
KARADAĞ’LI TEFTİŞTE

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın şeref üyesi ve vakfın Sosyal Sorumluluk Projeleri Destekçisi Tamer Karadağlı engelli bireyler yararına satışa çıkan “Engelsizsiniz” sloganlı t-shirt’lerin satıldığı mağazaları ziyaret ederek, deyim yerindeyse teftiş yaptı. Engelliler için 35 liraya satılan özel desenli t-shirt ile ilgili olarak Okçu Triko mağazalarıyla vakıf arasında satış anlaşması yapıldığını belirten Tamer Karadağlı “Bu t-shirt’lerin satışlarından elde edilen gelirler ile önlerinde engel olan bireylerin yararına kullanılıyor. Pek çok restoran cafe çalışanlarına bu t-shirt’leri giydirdi. Daha çok kişiye ulaşmamız gerekiyor” dedi. Vakfın internet sitesi üzerinden de satışı yapılan t-shirt’ler Okçu Triko’nun İstanbul’da Göktürk ve Bahçeşehir’deki Prestij AVM mağazaları ile İstanbul dışındaki beş mağazasında da satılıyor.Tamer Karadağlı’nın ziyaretinde kendisine Vakıf Başkanı Atilla Kaplakarslan ile yönetim kurulu üyeleri Şeniz Ulusoy ve Arif Işık eşlik ederken ayrca Sarven Okçu, Linda Okçu Yıldız, Yasemin Demirel ile Ünal Günç’te ev sahipliği yaptılar.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KARADAĞLI TEFTİŞTEYaşar ŞenyüzEngelsiz Yaşam Vakfı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EMRE AYDIN; ‘YEMİŞİM TRENDİNİ’ DİYOR
EMRE AYDIN; ‘YEMİŞİM TRENDİNİ’ DİYOR
‘‘EKSİK’’ RAFLARDA SATIŞTA
‘‘EKSİK’’ RAFLARDA SATIŞTA
SIKI BİR HAYVAN DOSTU OLAN POPÇU OKAN TOK'DAN YENİ ŞARKI YENİ KLİP
SIKI BİR HAYVAN DOSTU OLAN POPÇU OKAN TOK'DAN YENİ ŞARKI YENİ KLİP
FİNLANDİYA’DA Kİ EĞİTİMİ KOŞUYOLU’NA TAŞIDILAR
FİNLANDİYA’DA Kİ EĞİTİMİ KOŞUYOLU’NA TAŞIDILAR
BÖYLE OLUR CORONA’DA NİKAHLAR
BÖYLE OLUR CORONA’DA NİKAHLAR
Eski futbolcu Idise Anthony Therealtfame albüm çıkardı. 
Eski futbolcu Idise Anthony Therealtfame albüm çıkardı. 
BARIŞ MURAT YAĞCI 9.7 MİLYON YORUM İLE SELENA GOMEZ’İN VE DİEGO COSTA’NIN  INSTAGRAM  YORUM REKORUNU KIRDI.
BARIŞ MURAT YAĞCI 9.7 MİLYON YORUM İLE SELENA GOMEZ’İN VE DİEGO COSTA’NIN  INSTAGRAM  YORUM REKORUNU KIRDI.
Ferdi Bozduman Canlı Yayındaydı
Ferdi Bozduman Canlı Yayındaydı
Okan Çakmak 'Dünyada Gam İle' Karşımızda
Okan Çakmak 'Dünyada Gam İle' Karşımızda

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı