Karadağlı merak edilen soruları fuarda yanıtladı: “Erkeğe yakışmaz”

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Önceki gün Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Yapı Fuarı’nda reklam yüzü olduğu Boyut Çelik Kapı standını ziyarete gelen Tamer Karadağlı, fuarda adeta hayranlarının hücumuna uğradı. Kendisini tanıyarak yanına gelen hayranları ile fotoğraf çektiren sanatçıya yaşlı genç herkes büyük ilgi gösterdi. Usta sanatçıyı tanıyanlar arasında yabancı ülkelerden gelenler de vardı. Bir Afrikalı hayranı da fotoğraf çektirip bir süre sohbet etti.

“Yıllar önceki hayalimdi”

Tamer Karadağlı’nın reklam yüzü olduğu Boyut Çelik Kapı firmasının sahibi olan Hayrettin Aksu’ya firmanın reklam yüzü olarak Tamer Karadağlı’yı neden seçtiğini soranlara “Tamer beyin dizisi Çocuklar Duymasın’ı yıllarca büyük bir keyifle izledim. O günlerden hayalimdi birlikte iş yapmak. Bugüne kısmetmiş. Onu tanıyınca anladım ki aslında dizide tamamen kendisini oynuyormuş. Çok sağlam bir kişiliği var. Çelik kapı üretiyorum ve bence sağlamlık demek Tamer Karadağlı demek. Bizi çok iyi temsil ediyor” dedi.

“Özel hayatımı hiç konuşmadım”

Fuarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tamer Karadağlı merak edilen konulardaki soruları cevapladı. Birlikte olduğu piyanist Iraz Yıldız’dan hafta içinde ayrıldığı yönünde haberler çıkan sanatçıya ayrılık haberleri ve ayrılma nedeni soruldu. Usta oyuncu bu soruya karşılık olarak “Yok öyle şeyler. Ben hiçbir zaman özel hayatımla ilgili konuşmadım. Hiçbir birlikteliğimin ardından da konuşmadım. Bunları konuşmanın hiç doğru olduğunu da düşünmüyorum. Erkekliğe de yakıştığına inanmıyorum” dedi.

“Kadınlar karar veriyor, siz karışamıyorsunuz zaten”

“Ev dekorasyonu ile ilgili alışverişe çıkar mısınız” diye sorulan bir soruya ise Tamer Karadağlı “Yok pek o tip alışverişlere çıkmam. O işlerde genelde kadınlar iyidir. Evliyken de eşim karar verirdi. Kadınlar karar veriyor. Siz karışamıyorsunuz zaten. Bekarken de annem sağ olsun devreye giriyor” dedi.