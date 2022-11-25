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Karaca Asya Kayalar Dünya 2. Güzeli seçildi!

Lübnan’da düzenlenen “Miss Ambassador Of Peace and Beauty” adlı güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Karaca Asya Kayalar, “Dünya 2. Güzeli” seçildi. Genç mankene ayrıca “En Güzel Gülen” unvanı verildi.

25 Kasım 2022 Cuma 10:28
Karaca Asya Kayalar Dünya 2. Güzeli seçildi!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Karaca Asya Kayalar, Türkiye’yi temsil ettiği güzellik yarışmasında ikincilik tacını taktı. Lübnan’da düzenlenen “Miss Ambassador Of Peace and Beauty” adlı organizasyonda yarışan genç manken, jürinin yaptığı oylama sonucunda “Dünya 2. Güzeli” (2nd runner up) seçildi.

BAŞARDIM!

Gülüşüyle de jüriyi etkileyen Karaca Asya Kayalar’a ayrıca “En Güzel Gülen” (Best Smile) unvanı verildi. Dereceye girdiği için büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Karaca Asya Kayalar, “Ülkemi temsil ettim ve başardım, çok mutluyum” dedi.

TV’YE ADIM ATIYOR

5 yıldır uluslararası platformda düzenlenen yarışmadan 250 bin TL para ödülü de kazanan Karaca Asya Kayalar, yakında iki farklı projeyle televizyon dünyasına adım atacak. Kayalar, bir dizi ile bir şov programında seyirci karşısına çıkacak.



 

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Anahtar Kelimeler:
Karaca Asya Kayalar
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