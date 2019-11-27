Kapadokya’dan yükselen avaz: Refik Başaran

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz günlerde İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı BİSED Konser Salonunda, yakın tarihimizde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine hitap edebilen, türkü ve bozlak ustalarından ve türkü babası olarak tanımlanan, yitirdiğimiz bir değer Refik Başaran’ı “Kapadokya’dan Yükselen Avaz” olarak takdim edilerek anıldı.

Öğ. Gör. Erdoğan Eskimez’in düzenlediği etkinlikte, bütün yönleriyle Refik Başaran’ı anlattıldı. Erol Aktı’nın moderatörlüğünü yaptığı programda, tam bir sanatçı dayanışması ve vefa örneği yaşandı. Refik Başaran’ın türkülerini Belkıs Akkale, Soner Özbilen, Mehmet Erenler, Celal Bakar, Erdoğan Eskimez, Elif Buse Doğan, Erhan Uslu, Özlem Eskimez, Ayten Ayna, Neşe Demir, Gülay Aslan tarafından seslendirildi. Tuğrul Şan’ın mazereti nedeniyle katılamadığı programda, onun türküsünü Mehmet Erenler ikinci kez sahne alarak okudu. Oldukça ilgi gören program konuklar tarafından da bol bol alkış aldı.