Kankalardan sosyal sorumluluk buluşması

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Uzun yıllar önce kurdukları arkadaşlıklarını hala ilk günkü gibi yaşayan, sahnelerin tanınmış isimlerden oluşan Kankalar grubu, her ay mutlaka bir araya gelerek yaptıkları toplantıları yeni açılan Nişantaşı Havesome Coffee’ sürdürme kararı aldılar. Grup bu toplantılar sırasında sosyal sorumluluk bilinci ile projeler üretiyorlar.

Telefonlarına kurdukları WhatSapp gurubuna ‘Kankalar’ adını veren 90’ların ünlü popcusu Uhde Seçil, Faruk K, Eylem Şenkal, Çağdaş Suseven, Davit Banana, Dj Eros Erhan uzun bir zamandır her ay bir araya gelerek kahvaltı buluşması yapıyorlar. Bu kahvaltılar sırasında sosyal sorumluluk projeleri üreten Kankalar Grubu, Darülacezeyi ziyaret edip yaşlılarla ilgilenerek onların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapma kararı almışlar. Aynı zamanda Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocukları da ziyaret ederek, onlara da hediyeler götürmek ve onların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmak için de kolları sıvayan Kankalar Gubu bu buluşmalarını Nişantaşında yeni açılan mekanı Havesome Coffee ‘de sürdürme kararı almışlar. Mekan müdürü olan Cem Arslan’da bu sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor. Grup sanatçı arkadaşlarına bir de mesaj yolluyor. ‘Sosyal Sorumluluk Projelerimize destek vermek ve etkinliklerimizde görev almak isteyen bütün sanaçı arkadaşlarımızı bu gruba davet ediyoruz. Gelmek isteyene kapımız sonuna açık… Diyorlar…