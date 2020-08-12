Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
ŞANS CAN’DAN YANA
ŞANS CAN’DAN YANA
Kumsalda Aşk Dansı
Kumsalda Aşk Dansı
Tamer Karadağlıyı isyan ettirdiler
Tamer Karadağlıyı isyan ettirdiler
Konyaspor, İbrahim Sehic ve Muhammet Demir ile anlaştı
Konyaspor, İbrahim Sehic ve Muhammet...
“Son 5 kilo için motivasyonunuzu bozmayın”
“Son 5 kilo için motivasyonunuzu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KALBEN, DERYA KÖROĞLU, GÜLDEN KARABÖCEK VE CEYLAN “MURATHAN MUNGAN ŞARKILARI KONSERİNDE BULUŞACAK

Maskeli Balo, Telli Telli, Eskiden, Çember, Fırtına, Aşk Tesadüfleri Sever, Nilüfer, Olmasa Mektubun, Aşk Yeniden gibi ezbere bilinen Murathan Mungan imzalı şarkılar senfonik düzenlemelerle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:04
0 Okunma
KALBEN, DERYA KÖROĞLU, GÜLDEN KARABÖCEK VE CEYLAN “MURATHAN MUNGAN ŞARKILARI KONSERİNDE BULUŞACAK

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

KALBEN VE DERYA KÖROĞLU AYNI SAHNEDE

Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu ve Kalben’in birlikte sahne alacakları projede, sanatçılara Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik edecek.Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem yorumlayacakları Murathan Mungan şarkılarıyla geceye renk katacaklar.NMurathan Mungan’ın imzasını taşıyan şarkıların senfonik aranjmanları aynı zamanda projenin müzik direktörü de olan Alper Kömürcü’ye ait. Klasikle popu birleştiren proje; daha önce Senfonik Şebnem Ferah, Senfonik İbrahim Tatlıses, Broadway’den İstanbul’a Müzikaller, Senfonik Divalar-Nilüfer gibi çok ilgi gören projelere imza atan Nurcan Karaca’ya ait. 19 Eylül’de Vadi Açık hava’da gerçekleşecek olan konser Covid19 nedeniyle fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak mekan kapasitesinin çok altında sınırlı sayıda seyirci alınacağı öğrenildi.

  

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KalbenDERYA KÖROĞLUGÜLDEN KARABÖCEK VE CEYLAN MURATHAN MUNGAN ŞARKILARI KONSERİNDE BULUŞACAKYaşar Şenyüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞANS CAN’DAN YANA
ŞANS CAN’DAN YANA
CADI KAZANI İLE DANSA DAVET
CADI KAZANI İLE DANSA DAVET
HÜLYA AVŞAR’IN ‘‘YALANLAR İÇİNDE’’ DESTEĞİ
HÜLYA AVŞAR’IN ‘‘YALANLAR İÇİNDE’’ DESTEĞİ
ERKEK ARKADAŞINI KLİBİNDE OYNATTI
ERKEK ARKADAŞINI KLİBİNDE OYNATTI
Kumsalda Aşk Dansı
Kumsalda Aşk Dansı
Hümeyra'nın acı günü; Oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti!
Hümeyra'nın acı günü; Oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti!
Tamer Karadağlıyı isyan ettirdiler
Tamer Karadağlıyı isyan ettirdiler
Mahmut Görgen: “KızlarınDJ’lere güveni yok!
Mahmut Görgen: “KızlarınDJ’lere güveni yok!
Nedret Hotun’dan Fotoğraf Ustaları Belgeseli
Nedret Hotun’dan Fotoğraf Ustaları Belgeseli

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı