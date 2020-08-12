KALBEN, DERYA KÖROĞLU, GÜLDEN KARABÖCEK VE CEYLAN “MURATHAN MUNGAN ŞARKILARI KONSERİNDE BULUŞACAK

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

KALBEN VE DERYA KÖROĞLU AYNI SAHNEDE

Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu ve Kalben’in birlikte sahne alacakları projede, sanatçılara Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik edecek.Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem yorumlayacakları Murathan Mungan şarkılarıyla geceye renk katacaklar.NMurathan Mungan’ın imzasını taşıyan şarkıların senfonik aranjmanları aynı zamanda projenin müzik direktörü de olan Alper Kömürcü’ye ait. Klasikle popu birleştiren proje; daha önce Senfonik Şebnem Ferah, Senfonik İbrahim Tatlıses, Broadway’den İstanbul’a Müzikaller, Senfonik Divalar-Nilüfer gibi çok ilgi gören projelere imza atan Nurcan Karaca’ya ait. 19 Eylül’de Vadi Açık hava’da gerçekleşecek olan konser Covid19 nedeniyle fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak mekan kapasitesinin çok altında sınırlı sayıda seyirci alınacağı öğrenildi.